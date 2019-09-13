「人造肉」月餅大陸熱銷 你敢吃嗎？

2019-09-13 15:40 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



今天是中秋節，大陸首推「人造肉」月餅的雙塔食品和珍肉公司產品都早已顯示售罄，熱銷的同時，消費者口感卻反應不一，甚至遭到質疑。

新京報引述珍肉公司公關負責人雲濤表示，月餅的口味不可能讓每個人都滿意，公司的產品會根據銷售回應反覆升級。他稱，對比真實的肉，目前公司出品的人造肉模擬度有70%。

他稱，類比度達到百分百可能還需要幾年的時間，但公司認為目前國外的也只達到80%

不過中商產業研究院發布的人造肉行業報告顯示，中國大陸尚未有真正意義的人造肉企業，技術並不成熟。

人造肉月餅好吃嗎？珍肉淘寶企業在首頁聲明稱，目前珍肉月餅在各個平台都已售罄。這款原售價人民幣88元的植物蛋白肉月餅禮盒，包含6枚60克重月餅，從9月6日開啟限量預售後，一周內售罄，可見銷售火爆。

珍肉微信公眾號今發布消息，暗示將在月餅之後推出新的人造肉產品。對此，雲濤稱，目前正在研究人造肉肉夾饃、火鍋、餃子等產品，預計今年10月或11月上市。

對於人造肉和素食的區別，北京工商大學食品與健康學院副教授李健表示，傳統素肉是大豆蛋白初級加工後的產品，主要靠捆綁、蒸煮等物理方式定型，還需加入香精和調料以掩蓋豆腥味，獲得類似動物肉的味道和口感；新一代植物肉則是利用分子生物學、大分子物理等技術，將大豆蛋白結構轉換成肉類的纖維狀結構，進行對動物肉的全真模擬。

食品產業分析師朱丹蓬分析，目前很多公司都不具備生產人造肉的能力，中國大陸的食品公司在此一領域做素食較多，例如雙塔食品出口到美國和加拿大的豌豆蛋白也是屬於半成品。換句話說，大陸企業目前沒有掌握人造肉的核心技術。