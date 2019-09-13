厲害了！中國剛剛升空的這顆衛星 可以一眼看遍北京城

2019-09-13 14:20 世界日報 中國新聞組╱北京13日電



大陸25日在太原衛星發射中心，用長征四號乙運載火箭成功發射衛星。（中新社） 分享 facebook

中國12日11時26分在山西太原衛星發射中心用長征四號丙運載火箭將資源一號02D衛星送入預定軌道。這顆由中國航天科技集團五院研製的衛星，還有個很寫實的名字——5米光學衛星。分辨率優於5米、光學遙感，這些特點都包括在裡面，一眼就能看遍北京主城區。

科技日報報導，這顆衛星配置9譜段可見近紅外相機和166譜段高光譜相機，將在中國首次實現8個多光譜同時對地觀測。憑藉特殊的「天眼」，它不僅能將宏觀景象、微觀細節盡收眼底，還能對觀測目標層層剖析，看到神奇的光影世界，以此服務於國計民生。

5米光學衛星項目經理李一凡表示，該衛星將工作在778公里高度的太陽同步軌道，其攜帶可見近紅外相機幅寬達115公里，可以實現大中型城市一次性全覆蓋。

據報導，可見近紅外相機是5米光學衛星的主載荷，由五院508所研製。據該所載荷副總設計師王軍表示，這台相機幅寬大，一眼就能看遍北京主城區；譜段多，融合後圖像色彩更加鮮豔。同時其全色圖像可分辨地面2.5米的景物，街道、建築、車輛、山地水系、地貌形態等均清晰可見。該相機可以獲取以往2台相機才能獲取的景物信息。

5米光學衛星的發射入軌，標誌著中國中分辨率光學遙感衛星正式進入業務化運行階段。

報導說，12日發射的長征四號丙運載火箭上，還搭乘中國首顆專用於極地氣候與環境監測的遙感小衛星—冰路衛星（又名BNU- 1，即京師一號）。「冰路」的英文為Ice Pathfinder，即「冰之探路者」，寓意極地冰雪研究探路者，或者「冰上絲綢之路」的探路先行者。

此次發射的冰路衛星即為小衛星星座的首顆實驗星，入軌後衛星寬幅相機對地成像幅寬744公里，分辨率約74米。冰路衛星以極地觀測為主要任務，其數據不僅是極地科學家的福音，同時對於其他從事全球變化研究的科學家也非常有用。