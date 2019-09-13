世界大學排行 清華略勝北京大學

2019-09-13 11:43 世界日報 中國新聞組╱廣州13日電



世界大學排行浙大復旦緊追清北廣工新晉上榜。 (取材自清華大學官網) 分享 facebook

泰晤士高等教育（THE）12日發布2020年度世界大學排名。至此，世界三大知名的大學排行榜全部放榜。梳理三大排行榜發現，清華、北大作為第一陣營遙遙領先；浙江大學、復旦大學、中國科學技術大學、上海交通大學等5至7所大學作為第二陣營仍在緊追；還有一些名不見經傳的大學今年首次上榜。

21世紀經濟報導指出，另外兩個排行榜分別是6月19日公布的QS2020年世界大學排名、8月15日公布的2019軟科世界大學學術排名。

三大排行榜中，清華、北大無疑是中國大學的排頭兵。總體上，清華略勝北大一籌。

THE2020年度世界大學排名中，清華大學從去年的第22位下降到今年的第23位；北京大學緊隨其後。值得注意的是，清華、北大今年位居亞洲高校排名前兩名。

報導說，在QS2020年世界大學排名中，清華大學是排名最高的中國大學，排第16位，北京大學排名第22位。

在2019軟科世界大學學術排名中，清華大學排名第43位，北京大學則排第53位。

在三大大學排行榜上，最接近清華、北大的中國高校是哪幾所？

據報導，THE2020年度世界大學排名中，中國有7所大學進入世界大學排名前200強，與去年數量相同。除清華、北大外，還包括中國科學技術大學、浙江大學、復旦大學、南京大學和上海交通大學。

QS2020年世界大學排名中，六所中國高校進入全球百強，清華、北大之後分別是復旦大學、浙江大學、上海交通大學、中國科學技術大學。

2019軟科世界大學學術排名中，清華、北大之外躋身世界百強的中國高校有兩所：浙江大學、上海交通大學。上海交通大學的進步尤其引人注目，今年首次躋身全球百強。復旦大學、華中科技大學、中山大學和中國科學技術大學排在全球101-150名。

報導指出，可以發現，浙江大學、復旦大學、上海交通大學、中國科學技術大學是名副其實的中國高校第二陣營，這亦與一些中國的大學排行榜相符，這四所高校的鮮明特色仍然是優秀的理工類學科的科研能力。

盤點三大大學排行榜，新上榜的中國高校也是一個亮點。包括北京師範大學、對外經濟貿易大學、上海財經大學、電子科技大學、南京航空航天大學。還有一些大學上榜讓人眼前一亮，如廣東工業大學、西交利物浦大學、深圳大學等。