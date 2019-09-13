千年等一回 湄洲媽祖搭高鐵 實名「林默」買票

2019-09-13 11:38 世界日報 中國新聞組／上海13日電



大陸湄洲媽祖實名購票搭高鐵回家。 中央社 分享 facebook

176公分的湄洲媽祖12日實名購票並首次體驗高鐵，預計花5個多小時從上海虹橋回到福建莆田。車站人員特地開闢通道「禮遇通關」，眾人笑言媽祖搭高鐵是「千年等一回」。

在結束為期5天的江蘇、上海巡安遶境行程後，湄洲媽祖12日清晨先從江蘇昆山坐車到上海虹橋，再轉搭高鐵回福建莆田。不同於去程是搭動車從福建來，返程決定搭速度更快的高鐵回福建。

這也是高度176公分的湄洲媽祖「高鐵初體驗」，一起跟著遶境的信徒笑稱，宋朝出生的媽祖終於搭上高鐵，這是「千年等一回」。媽祖今晨抵達虹橋車站後，由於適逢中秋返鄉潮，意外讓更多民眾有機會爭睹風采。

為了讓媽祖順利「回家」，上海虹橋站工作人員基於便民考量，特別開啟位於出發層的北邊五號出入口給予「禮遇通關」，過程中沒有安檢，也未再次查驗湄洲媽祖的實名車票，並讓媽祖提早到月台上候車。

湄洲媽祖12日搭乘9時23分從上海虹橋出發的高鐵G1655車次，預計5個多小時後抵達福建莆田。高鐵車票上印有媽祖的本名「林默」及按照中國編碼方式而得的18碼身分證號「3503210960****7001」。

湄洲媽祖祖廟董事會副董事長吳國春表示，350321代表福建莆田湄洲，0960是媽祖的西元出生年，被隱去的****則是媽祖的生日0323。在這之前，湄洲媽祖曾於2017年以前述虛擬身分證號買機票、船票「出巡」。

吳國春說，高鐵是中國「新四大發明」之一，媽祖生於宋朝，歷經千年後，中國的建設大幅進步，也要讓媽祖見識一下當今的「國力」。為了作業順利，廟方人員還在事前丈量好高鐵的空間、研究上下車動線圖。