陸版尼斯湖水怪？ 三峽大壩驚見巨型生物戲水

2019-09-13 09:33 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



湖北宜昌市一名網友日前在三峽大壩壩區，拍到一隻身形瘦長的神秘生物在水中載浮載沉。由於該物體體形龐大，目測至少有數公尺長，該網友即使站在遠處，也可以拍攝到清楚的畫面。

影片流傳後隨即引發其他網友熱議，有人笑稱：「這是否中國版尼斯湖水怪？」也有人推測該生物可能是一條巨型的「蚺」。