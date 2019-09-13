禁帶飲食挨告 迪士尼補償50元

2019-09-13 01:29 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ／綜合報導



據上海市浦東新區人民法院官方微博消息，12日，華東政法大學學生起訴上海迪士尼禁帶飲食一案，原被告雙方達成調解協議。食品損失46.30元（人民幣，下同），迪士尼應補償50元。

9月12日備受關注的原告王潔瑩訴被告上海國際主題樂園有限公司（上海迪士尼樂園）服務合同糾紛一案在上海市浦東新區法院主持下調解結案。

2019年1月30日，原告前往上海迪士尼樂園遊玩，並攜帶部分即食食品以備遊玩時食用，在樂園安檢時，被告知根據「上海迪士尼樂園遊客須知」，遊客不得攜帶食品進入樂園，經交涉未果，原告自行處置食品後入園。

3月15日，原告訴至上海浦東法院，請求判令：一、確認被告「上海迪士尼樂園遊客須知」中「不得攜帶以下物品入園」部分的「食品、酒精飲料、超過600毫升的非酒精飲料」條款內容無效；二、被告賠償原告因上述入園規則被迫丟棄的食品損失46.30元。

被告對入園規則中相關條款內容進行修改：除少數特殊食品仍禁止攜帶外，遊客可攜帶供本人食用的食品及飲料進入上海迪士尼樂園。

9月12日，經上海浦東法院主持調解，原、被告雙方自願達成調解協議：被告上海國際主題樂園有限公司補償原告王潔瑩人民幣50元。

另據東方網，上海迪士尼早前因「禁止遊客自行攜帶食物」等措施引發民眾不滿後，園方近日轉變態度，決定調整外帶食物政策，允許遊客自帶食物，但不可攜帶需加熱水食用的速食麵，以及需要用刀切的整個西瓜，帶有刺激性氣味的食品榴蓮、臭豆腐等。