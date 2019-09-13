親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

禁帶飲食挨告 迪士尼補償50元

2019-09-13 01:29聯合報 記者賴錦宏／綜合報導

據上海市浦東新區人民法院官方微博消息，12日，華東政法大學學生起訴上海迪士尼禁帶飲食一案，原被告雙方達成調解協議。食品損失46.30元（人民幣，下同），迪士尼應補償50元。

9月12日備受關注的原告王潔瑩訴被告上海國際主題樂園有限公司（上海迪士尼樂園）服務合同糾紛一案在上海市浦東新區法院主持下調解結案。

2019年1月30日，原告前往上海迪士尼樂園遊玩，並攜帶部分即食食品以備遊玩時食用，在樂園安檢時，被告知根據「上海迪士尼樂園遊客須知」，遊客不得攜帶食品進入樂園，經交涉未果，原告自行處置食品後入園。

3月15日，原告訴至上海浦東法院，請求判令：一、確認被告「上海迪士尼樂園遊客須知」中「不得攜帶以下物品入園」部分的「食品、酒精飲料、超過600毫升的非酒精飲料」條款內容無效；二、被告賠償原告因上述入園規則被迫丟棄的食品損失46.30元。

被告對入園規則中相關條款內容進行修改：除少數特殊食品仍禁止攜帶外，遊客可攜帶供本人食用的食品及飲料進入上海迪士尼樂園。

9月12日，經上海浦東法院主持調解，原、被告雙方自願達成調解協議：被告上海國際主題樂園有限公司補償原告王潔瑩人民幣50元。

另據東方網，上海迪士尼早前因「禁止遊客自行攜帶食物」等措施引發民眾不滿後，園方近日轉變態度，決定調整外帶食物政策，允許遊客自帶食物，但不可攜帶需加熱水食用的速食麵，以及需要用刀切的整個西瓜，帶有刺激性氣味的食品榴蓮、臭豆腐等。

上海迪士尼人民幣
【udn 生日 你快樂】GOGORO、電動自行車、仟元禮券..瘋狂送！錯過這次再等 20 年

相關新聞

陸發射衛星 探礦、防災更高效

2019-09-13 00:25

邀請大家來訪 西藏書記：身體任何狀況都能檢查出來

2019-09-12 21:47

青銅組器「曾伯克父」國寶 陸從日本索回

2019-09-11 00:48

《哪吒之魔童降世》賣破48億：中國動畫的狂飆崛起？

2019-09-10 08:30

皇城相府 東方第一雙城古堡

2019-09-13 01:29

昆山兩岸中秋燈會登場

2019-09-13 00:13

春秋航空開啟「微信機上付」 供旅客掌握航班狀態

2019-09-12 21:47

噴綠漆冒充復墾綠化 河南三門峽荒山被舉報

2019-09-12 17:17

峨眉山景區：喊客拉客3次以上 將處拘留5-10日

2019-09-12 16:11

上海Costco又現排隊人潮 11日5,000瓶茅台搶購一空

2019-09-12 16:05

中國男籃輸球還穿美國旗外套 球員趙睿挨轟「沒sense」

2019-09-12 14:37

紐約時報：中國豬肉短缺 正迅速成為全國性危機

2019-09-12 14:35

在地的才知道 上海最強月餅其實在這裡

2019-09-12 14:32

山東煙台／鋼琴博物館 收藏400多架珍貴古鋼琴

2019-09-12 14:18

山東煙台／煙台剪紙百年傳統 入選聯合國非物質文化遺產

2019-09-12 14:18

山東煙台／牟氏莊園 有三怪

2019-09-12 14:18

女謊稱2000萬嫁妝催婚 男被當凱子才知是騙局

2019-09-12 11:47

小女孩炸死自己！怪怪影音入侵 小心孩子模仿

2019-09-12 10:00

因應「十一」建政70周年慶典 北京20日起禁止自助加油

2019-09-12 09:38

天津、長春合推智慧海關

2019-09-12 02:16

浙江觀光 行銷葡京

2019-09-12 02:16

南極探險遊輪 下月底將首航

2019-09-12 02:16

炎帝陵 祭祀神農最大建築群

2019-09-12 02:16

中國東協汽車拉力賽 帶媒體闖5000公里

2019-09-12 02:14

廣東掃詐騙 破案數、抓獲人數雙升

2019-09-12 02:14

深圳護道安 開車邊滑手機 罰300

2019-09-12 02:14

高血壓糖尿病藥 納醫保

2019-09-12 01:35

十一活動演練周六再舉行　北京故宮關閉10天

2019-09-11 20:33

國泰航空8月載客較去年跌11.3% 預期9月仍艱難

2019-09-11 19:37

陸豬肉價高 市場監管總局：絕不姑息囤積和漲價

2019-09-11 19:35

在新疆被捕近一年 攝記盧廣「已回家」 妻網上報平安

2019-09-11 16:56

男子當街霸氣撒錢 民眾搶翻天

2019-09-11 15:37

上海迪士尼准自帶飲食入園 但西瓜、榴槤、臭豆腐止步

2019-09-11 15:10

中國臨時乘機證明系統 沒帶身分證也能搭機

2019-09-11 15:03

「希望換一個江湖去折騰」 馬雲淚眼喊哪裡捨得退休

2019-09-11 14:49

天底下最邪惡的「服務」心癢想買又怕搥心肝…

2019-09-11 11:00

北京故宮宣布 9月21日至10月1日暫停對公眾開放

2019-09-11 10:49

山西長治 中國神話的故鄉

2019-09-11 02:22

海南變現代 僑胞：顏值高了

2019-09-11 02:21
看更多

熱門文章

小女孩炸死自己！怪怪影音入侵 小心孩子模仿

2019-09-12 10:00

陸5架空警局500預警機交付 協助新型戰鬥機中程引導

2019-09-12 18:49

美警告索羅門勿和中共建交 華春瑩：不可理喻

2019-09-12 22:09

華為發債不是缺錢 是在告訴外界公司多有錢

2019-09-12 10:14

四川公廁衛生紙為什麼用超快？ 監視器捕捉驚人真相

2019-09-12 16:08

疑似港警玩警棍像揮武士刀 網路瘋傳引爭議

2019-09-12 10:17

我禁陸紡品進口 台商叫苦

2019-09-12 01:35

上海Costco又現排隊人潮 11日5,000瓶茅台搶購一空

2019-09-12 16:05

在地的才知道 上海最強月餅其實在這裡

2019-09-12 14:32

名家觀點／馬雲的未來思維

2019-09-12 01:03

女謊稱2000萬嫁妝催婚 男被當凱子才知是騙局

2019-09-12 11:47

想到阿里巴巴未來馬雲落淚 透露六大價值觀

2019-09-12 15:42

峨眉山景區：喊客拉客3次以上 將處拘留5-10日

2019-09-12 16:11

又有中學生築人鏈長達1公里 自發「連儂人」表達訴求

2019-09-12 11:00

大陸再出招挺華為 支持開展新業務—「保稅維修」

2019-09-12 11:44

路透披露國泰航空內部文件：非飛行職務停止招聘新人

2019-09-12 13:24

反送中抗爭持續 已影響海外學生、學者赴香港意願

2019-09-12 10:26

首顆陸製人工心臟 比美日便宜3成

2019-09-12 02:17

邀請大家來訪 西藏書記：身體任何狀況都能檢查出來

2019-09-12 21:47

陸駐德大使批德外長晤黃之鋒：必損中德關係

2019-09-12 10:41

偉創力長沙廠 下線華為手機

2019-09-12 02:14

上海美商調查：中國經濟走軟 威脅更勝貿易戰

2019-09-12 22:02

聲援台港大遊行 在台港生：這是一場時代革命

2019-09-12 20:00

民陣申請本周日港島遊行 警發反對通知書

2019-09-12 12:27

因應「十一」建政70周年慶典 北京20日起禁止自助加油

2019-09-12 09:38

噴綠漆冒充復墾綠化 河南三門峽荒山被舉報

2019-09-12 17:17

泰晤士報公布世界大學排名 香港排名不如以往

2019-09-12 12:07

郭台銘投資廣州面板廠 傳尋新投資者量產恐暫停

2019-09-12 10:23

炎帝陵 祭祀神農最大建築群

2019-09-12 02:16

投資1.5億美元 ABB在上海開建全新機器人工廠

2019-09-12 20:22

人民幣秋節前明顯走強 在岸升破7.09 離岸漲破7.08

2019-09-12 12:27

賀一誠：無法解答何時啟動普選澳門特首

2019-09-12 10:47

頭一遭…陸將採買阿根廷豆粕

2019-09-12 01:34

賣菜也要穿起羽絨服 中國最北邊城市迎今年首場霜凍

2019-09-12 14:34

王毅：力爭兩年內完成「南海行為準則」磋商

2019-09-12 16:14

願榮光歸香港唱出人民心聲 何韻詩擬於英美演唱

2019-09-12 21:00

8月社會融資增量 超預期

2019-09-12 01:36

中國男籃輸球還穿美國旗外套 球員趙睿挨轟「沒sense」

2019-09-12 14:37

大陸男耳痛失眠 誤信偏方塞大蒜卻卡在耳內

2019-09-12 11:31

貴州中學生化濃妝上學 教師提水「洗臉」

2019-09-12 11:36
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top