皇城相府 東方第一雙城古堡

2019-09-13 01:29 聯合報 大陸特派員 聯合報 大陸特派員 王玉燕 ／山西晉城報導



皇城相府有「東方第一雙城古堡」美譽。圖為御書樓，檈上珍藏清康熙帝御書「午亭山村」匾額。 特派員王玉燕／攝影 分享 facebook 山西東南部的晉城市，因東周「三家分晉」後封晉君於此，故叫晉城。古代晉城，地當四寨，堡寨林立；而在晉城陽城縣北留鎮皇城村的皇城相府，是罕見的明清兩代城堡式官宦住宅建築群，專家譽為「東方第一雙城古堡」，稱讚它是「中國清代北方第一文化巨族之宅」。

皇城相府來頭可大了，它是清文淵閣大學士兼吏部尚書加三級、「康熙字典」總閱官、輔佐康熙帝半個世紀之久的一代名相陳廷敬故居。

晉城博物館收藏的高平二郎廟金代舞台，是大陸現存年代最早的木結構舞台。 特派員王玉燕／攝影 分享 facebook

原名「中道莊」，又叫「午亭山村」，是康熙帝賜名並親筆御書；後因康熙帝兩次於此下榻，故名「皇城」，俗稱「皇城相府」。

皇城相府整個建築由內城和外城兩部分組成，內城是明代遺構，外城為清代所建。總體布局以「神龜」祥瑞之象組合建造，寓有「千秋永固」之意。內外城牆總長780公尺，平均高度12公尺左右，總占地面積為10萬平方公尺，有大型院落16座，房屋640多間。

整個建築的特點，是依山就勢、隨形生變、層樓疊院，錯落有致，將明清建築巧妙結合，形成集古代民居、官宦宅邸、廟院宗祠、書院學堂、防禦工事等多種功能為一體的獨特建築風格。加之典雅別致的磚雕、木雕、石雕藝術裝飾和大量皇家御賜牌匾、物件遺存，有很高的文化品位。

石牌坊，上面記載陳氏家族一門五代人的官職功名。 特派員王玉燕／攝影 分享 facebook

陳廷敬在朝為官53年，升遷28次，陳氏家族科甲鼎盛，人才輩出，有「德積一門九進士，恩榮三世六翰林」美譽，曾出現「父翰林、子翰林、父子翰林、兄翰林、弟翰林、兄弟翰林」的盛況。從明孝宗到清乾隆260年間，共出現41位貢生、19位舉人，9位進士，6位翰林，38人走上仕途，為官足跡遍布中國14個省，政績顯赫，百姓稱頌。

由城門進入皇城相府，首先映入眼簾的是石牌坊，建於清康熙卅八年，是陳廷敬官居吏部尚書時奉旨所建。整座牌坊四柱三門，高大雄偉，十分壯觀。坊額雕龍刻鳳，基座瑞獸環擁，上面詳細記載著陳氏家族一門五代人的官職功名，是研究陳氏家族的重要史料。

大學士第，建於康熙卅九年，大門開於正南，入大門迎影壁東折，東側建如意門通東書院。北為二門，入二門為一寬敞的方形庭院，正北廳堂懸有康熙御筆牌匾「點翰堂」。正廳往北本為內宅，入大門西折往北，沿狹長通道可通花園、假山、魚池等地。

河山樓，取名「河山為囿」之意，是皇城相府最高的建築，建於明崇禎五年，當時正值明末戰亂風起雲湧之時；為抵禦流寇侵擾，由陳家昌言、昌期、昌齊三兄弟合力建造，高三十多公尺，樓平面呈長方形，共七層（含地下一層），樓外牆整齊劃一，內部則逐層遞減。整座河山樓只在南向闢一拱門，門設兩道，為防火，外門為石門，門後施以杠栓。河山樓三層以上才設有窗戶，進入堡壘的石門，高懸於二層之上，通過吊橋與地面相通。樓頂建有垛口和堞樓，便於瞭望敵情，保衛城堡。

遊罷皇城相府，若對晉城古建築意猶未盡，可到晉城博物館再窺中國各類古建築之奧。晉城博物館展示晉城歷史文明發展演變，和本地寺廟、堡寨、民居等特色古建築精湛的營造技藝與裝飾藝術。

中國古建築大部分在山西，山西古建築大部分在上黨，晉城尤其突出，晉城現存寺廟、堡寨、村落、民居等各類古建築，都是珍貴的文化遺存。尤其晉城保存大量的廟宇宮觀，古上黨地區民間信仰獨特，地方神祇備受尊崇，除佛寺、道觀外，晉城的二仙廟、崔府君廟、湯帝廟數量最多。而民居建築中，木構磚牆四合院最有代表性。晉城民居注重雕飾，石雕磚雕木雕無所不在，造型豐富，萬意吉祥，這些都可以在晉城博物內看到。