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邀請大家來訪 西藏書記：身體任何狀況都能檢查出來

2019-09-12 21:47聯合報 記者陳言喬╱即時報導

中共西藏自治區黨委書記吳英傑今天在大陸國務院新聞辦舉辦的省區市系列介紹發布會上表示，西藏歡迎各位朋友來訪，到西藏可以看到最壯美的風光，喝到最潔淨的純水，身體的一切病痛也都能檢查出來。

吳英傑說，到西藏來可做這幾件事：一是看奇觀。大家到西藏來，西藏的高山大川和其他地區不一樣。二是讀文化。西藏文化是中華文化不可或缺的一部分，也是少數民族的瑰寶。三是查身體。在西藏他接觸過很多朋友，在大陸很多很好的醫療設施不一定能查得出來，到了西藏去，在低氧低壓環境下一定能把你的身體問題檢查出來。

四是食難忘。為什麼叫食難忘？大家吃的好東西很多，不一定記得住，但是到西藏吃一頓飯，一定永生難忘，包括青稞酒、酥油茶、糌粑，這些東西你們吃了以後永遠不會忘掉。五是喝好水。到西藏去喝水，保證不會拉肚子，到河溝隨便捧起水喝下去也不會拉肚子。六是交朋友。藏民族是一個非常包容的民族，雖然過去封閉落後，實際是因為不瞭解，真正到了西藏以後，藏民族非常包容，是開放的一個民族，他們很願意也善於和外面來的人交朋友。

七是找商機。北京給西藏最優惠的投資政策，只要真正到西藏來投資，幫助西藏經濟發展，都大有可為。

但目前台灣遊客進入西藏必須辦理入藏證，只能參加團體遊，不能個人自由行、不能自行開車前往。（個別因商務投資等因素申請者除外）

吳英杰說，西藏的環境始終是世界上空氣、水源、環境最好的地區。中共十八大以來，自治區頒布實施了西藏自治區環境保護條例等60多部法規，環境保護在西藏已經形成了共識，所有的「三高」產業不能進入。

他說，為了解決牲畜食草不夠的問題，曾經有一段時間有一些牧民到無人區去放牧，現在發現青藏高原對人類環境的重要性。對這些地方，寧願犧牲發展速度，把過去遷進去的牲畜都遷出來。過去叫「退畜還草」，但西藏會讓大家感覺到不是「退畜還草」，而是「退畜還驢」了。

特別是去過那曲的西部和阿里，很多地方的野驢都已經跑到了公路邊上。他們曾在珠峰腳下舉行了一場小型的文藝演出，邊防總隊派來演員演出，鑼鼓喧天的時候，把珠峰上的岩羊全都吸引下來了，當時中央電視台的工作人員都覺得很奇怪，環境竟然好到了這個地步。

吳英杰表示，西藏總面積120萬平方公里，地廣人稀，300多萬人口分布在100多萬平方公里的土地上。過去進藏難、出藏難，改革開放以來，西藏的旅遊業從無到有、從小到大，已經逐步成為了推進西藏發展的支柱產業和先導產業。去年接待國內外遊客3368萬人次，實現旅遊總收入490億元人民幣，分別比上一年增長31%、29%。

他說，西藏還有19個縣沒有脫貧，這19個縣目前是條件最差、海拔最高、地處最偏遠的地區，是貧中之貧，困中之困，堅中之堅。這19個縣現在只有15萬人，但預計這19個縣今年年底可以完成大陸國家標準的脫貧，到明年與全大陸一同進入小康。

西藏自治區黨委書記吳英杰說，來西藏身體一切狀況都可檢查出來。（中國網）
西藏自治區黨委書記吳英杰說，來西藏身體一切狀況都可檢查出來。（中國網）
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西藏自治區中共
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