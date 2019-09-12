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上億保險金找不到人領 兩招查詢過世親人買的保單

春秋航空開啟「微信機上付」 供旅客掌握航班狀態

2019-09-12 21:47聯合報 記者張運祥╱即時報導

春秋航空公司12日對外發佈，只要旅客掃描登機牌二維碼，可以實時掌握航班的運行狀態。開啟「微信機上付」，就可在萬米高空實現無網路的離線支付。　　

此前，旅客要通過查詢機場大屏幕、詢問機場工作人員或是借助第三方的航班查詢軟體。今後，乘坐春秋航空的旅客，只要掃一掃登機牌上的條形碼，航班信息動態實時更新，實時查詢。　　

中新社報導，掃描紙質登機牌上的條形碼後，自動跳轉至春秋航空微信小程序頁面，顯示旅客所搭乘航班的起飛與到達計劃時間、登機口最新信息、出發地及目的地天氣、前序航班、行李轉盤等各類信息。　　

點擊「更多服務」連接至春秋航空微信小程序「服務中心」頻道，可完成包括機票退改、機票行程確認單、電子發票、綠翼會員、金銀卡體驗在內的十餘項服務的一站式自助查詢或申請。　　

報導指出，萬米高空如果沒有現金又無網路，旅客想要消費只能「望空」興歎。春秋航空聯合微信支付推出了「微信機上付」，微信支付分在550分以上的用戶，可在登機前，通過線下掃碼或微信搜索「春秋航空」進入小程序，經實名認證後在「個人中心」申請「微信機上付」，體驗機上先享後付。　　

已開通該服務的用戶無需出示付款碼，也無需使用現金，即可先行購買付費餐飲、紀念品、飲料、毛毯等商品或服務。飛機落地後，微信支付會依據用戶的消費賬單，從用戶微信帳戶自動扣款，並為用戶推送支付憑證。

以上海為基地的春秋航空機隊。圖／春秋航空
以上海為基地的春秋航空機隊。圖／春秋航空
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