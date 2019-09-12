春秋航空開啟「微信機上付」 供旅客掌握航班狀態

2019-09-12 21:47 聯合報 記者 聯合報 記者 張運祥 ╱即時報導



春秋航空公司12日對外發佈，只要旅客掃描登機牌二維碼，可以實時掌握航班的運行狀態。開啟「微信機上付」，就可在萬米高空實現無網路的離線支付。

此前，旅客要通過查詢機場大屏幕、詢問機場工作人員或是借助第三方的航班查詢軟體。今後，乘坐春秋航空的旅客，只要掃一掃登機牌上的條形碼，航班信息動態實時更新，實時查詢。

中新社報導，掃描紙質登機牌上的條形碼後，自動跳轉至春秋航空微信小程序頁面，顯示旅客所搭乘航班的起飛與到達計劃時間、登機口最新信息、出發地及目的地天氣、前序航班、行李轉盤等各類信息。

點擊「更多服務」連接至春秋航空微信小程序「服務中心」頻道，可完成包括機票退改、機票行程確認單、電子發票、綠翼會員、金銀卡體驗在內的十餘項服務的一站式自助查詢或申請。

報導指出，萬米高空如果沒有現金又無網路，旅客想要消費只能「望空」興歎。春秋航空聯合微信支付推出了「微信機上付」，微信支付分在550分以上的用戶，可在登機前，通過線下掃碼或微信搜索「春秋航空」進入小程序，經實名認證後在「個人中心」申請「微信機上付」，體驗機上先享後付。