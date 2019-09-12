峨眉山景區：喊客拉客3次以上 將處拘留5-10日

2019-09-12 16:11 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



四川省峨眉山市人民政府和峨眉山風景名勝區管理委員會，為維護國家級風景名勝區和國家5A級旅遊景區，嚴厲整治峨眉山景區旅遊秩序，十一日印發《嚴厲整治峨眉山景區旅遊秩序的規定》，詳列破壞峨眉山景區旅遊秩序的行為，並做出處罰規定。

據澎湃新聞，「規定」指出，喊客拉客、攔截、追攆車輛或強登、扒乘機動車喊客拉客的，由景區公安分局處警告或200元人民幣罰款；對喊客拉客三次以上的，由景區公安分局處5日以上10日以下拘留，並處500元罰款。

從事非法運營的​​，由峨眉山市道路運輸管理所扣押非法運營車輛，並對非法經營者處3萬元以上10萬元以下罰款。

欺詐、誘導旅遊者消費或宰客的，由峨眉山市市場監督管理局責令其返還消費金額並3倍賠償消費者；同時，沒收經營者違法所得，處違法所得1倍以上10倍以下罰款。

不明碼標價、在標價之外加價或收取未標明的費用的，由峨眉山市市場監督管理局沒收違法所得，並處3000元以上5000元以下罰款。

未取得導遊證從事導遊活動的，由景區旅遊執法機構沒收違法所得，並處5000元以上1萬元以下罰款。

導遊人員私自承攬業務、欺騙、脅迫旅遊者消費的，由景區旅遊執法機構沒收違法所得，並處5000元以上3萬元以下罰款，同時依法吊銷其導遊證。

今年7月31日，中共文化和旅遊部發佈公告稱，對複核檢查嚴重不達標或存在嚴重問題的7家5A級旅遊景區做出處理，其中四川省樂山市峨眉山景區被通報批評責令整改處理。