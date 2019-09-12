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上海Costco又現排隊人潮 11日5,000瓶茅台搶購一空

2019-09-12 16:05聯合報 記者林宸誼╱即時報導

上海Costco又現排隊人潮，這次是貴州茅台與Costco合作，透過精準投放，於9月11日到12日共販售1萬瓶茅台酒，上海消費者可以憑會員卡，就可以購買1瓶人民幣1,499元（新台幣6,672元）的飛天茅台，第一天5,000瓶茅台酒就被搶購一空。

貴州茅台有關負責人指出，這一次選擇Costco合作，就是看中了他們成熟的會員模式，加上中秋節即將到來，茅台消費需求更加旺盛，不僅讓真正的消費者平價買到茅台酒，也是對當前市場上炒作茅台酒、屯售茅台酒等擾亂市場秩序行為的有力回擊。

騰訊財經報導，Costco超市會員從9月11日起可以購買一瓶人民幣1499元的茅台酒，此次銷售模式不同在於，為減少擁堵，需要消費者付款後，再拿著購物小票領取一張購酒卡，去專門的窗口排隊領酒。

家住閔行的消費者王峰和姐姐，花了1個小時買了兩瓶茅台酒，「我是透過朋友圈知道的消息，特地趕過來排隊，」王峰指出，這裡買酒比較放心，人民幣1,499元的價格又不高。

Costco方面表示，對買茅台酒的消費者，他們沒有任何「搭售」要求，只要是會員就可以每人購買一瓶茅台酒。

12日上午9時30分，由於獲知販賣有茅台酒的消息，人流量比前一天增加了一倍以上，因為交通擁堵，必須得要步行走到Costco，沿途不斷看到拿著茅台酒離開的購物者。

與11日晚間不同的是，12日從Costco入口處就排起了長隊，每人領取一張新的購酒卡，一旁的廣播循環提醒購買茅台酒的消費者需要領卡，秩序井然有序。

超市工作人員表示，12日外面排隊買茅台的人多得不得了。

貴州茅台上海省區負責人表示，茅台在Costco超市「大火」的消息，引起了集團高層的關注，當天立即安排銷售公司關注跟蹤，貴州茅台酒銷售公司負責人迅速帶隊與Costco超市上海店對接協商，提出了茅台與Costco合作的想法，這次決策拍板非常迅速，從集團高層到銷售公司決策執行只花了一周時間。

上海Costco 再現排隊人潮，這次是排隊買茅台酒。圖／茅台時空微信公眾號
上海Costco 再現排隊人潮，這次是排隊買茅台酒。圖／茅台時空微信公眾號
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Costco消費者付款後，再拿著購物小票領取一張購酒卡，去專門的窗口排隊領茅台酒...
Costco消費者付款後，再拿著購物小票領取一張購酒卡，去專門的窗口排隊領茅台酒。圖／茅台時空微信公眾號
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上海Costco11日5000瓶茅台酒搶購一空。圖／茅台時空微信公眾號
上海Costco11日5000瓶茅台酒搶購一空。圖／茅台時空微信公眾號
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