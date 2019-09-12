在地的才知道 上海最強月餅其實在這裡

2019-09-12 14:32 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



儘管上海不乏老牌糕點名店，但不少上海人最青睞的中秋月餅，卻是一般外地人想不到的地方－大學食堂。今年上海22所大學推出的月餅不僅各具特色、衛生可口，而且比起坊間的月餅，價格更是實惠，早已是不少上海人的中秋首選。

據上海市政府新聞辦旗下新媒體《上海發布》上的訊息，在中秋節來臨前，上海各高校紛紛製作自家特色月餅，許多學校還將校徽印在月餅上。

以復旦大學為例，學校三所食堂分別推出廣式、蘇式和桃山皮月餅，口味繁多，而且既可零買，也有禮盒包裝可以買來送禮。

以價格最高的廣式豆沙蛋黃月餅為例，單顆淨重約100公克，只要人民幣8元（約新台幣37元），最便宜的蘇式水果月餅或奶黃月餅，一顆更只要人民幣2元（約新台幣9元）。這在高物價的上海，基本上就是「佛心來著」。

同濟大學聞名的蘇式鮮肉月餅，剛出爐時一口咬下滿嘴都是鮮美肉汁，許多老饕中秋節前就會專程前來採買，而且一顆只要人民幣3元。

至於上海財經大學今年則推出網紅「髒髒月餅」，巧克力外皮搭配核桃仁、腰果仁以及濃濃的巧克力，受到不少年輕學子喜愛。華東理工大學今年的月餅再度展現創意，新推出「黃金藤椒牛肉」和「抹茶五穀雜糧」兩個桃山皮新口味。