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中國男籃輸球還穿美國旗外套 球員趙睿挨轟「沒sense」

2019-09-12 14:37世界日報 北京12日電

中國男籃隊員趙睿身穿美國國旗衣服上熱搜道歉 (取材自南方都市報)
中國男籃隊員趙睿身穿美國國旗衣服上熱搜道歉 (取材自南方都市報)
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無緣世界杯16強的中國男籃9日從廣州啟程返京，成員之一的趙睿卻身穿美國隊運動外套走出酒店，引發網友熱議，更有因為輸球正在氣頭上的網友批趙睿「你啥意思啊？」、「基本sense都沒有，幹什麼能幹好？」當晚，趙睿在微博道歉，稱這是自己的「無心之舉」。

觀察者網報導，無緣直通東京奧運的中國男籃，9日從廣州返回北京。趙睿臨走前發了一條微博，總結自己在世界杯的表現。他寫道，「打球有勇，更加應該有謀……我會記住失敗的痛苦，因為這些經歷會提醒我，讓我為下一場而時刻準備著。我期待下一次為胸前的國旗戰鬥，挫折只會讓我的變得更強大。」

不過當趙睿出現在球迷的視線中時，立馬被眼尖者發現，好像哪裡怪怪的，原來他穿了一件胸口印有美國國旗、左臂寫有「USA」字樣的白色外套——那是美國隊的訓練服！照片火速「幫助」趙睿登上熱搜。

當晚，趙睿在微博發文稱是自己的「無心之舉」，並配了「三連跪」的表情：「我需要努力成熟地面對無心的行為，和嚴謹的各位。」不過他很快又刪除這條消息。

南方都市報報導，有網友批趙睿「缺球商，缺情商」但也有網友幫忙緩頰說，沒必要上綱上線，「不過作為中國男籃球員，剛輸了球，又是代表國家隊，穿有美國國旗的衣服，的確有些不合適。」

但趙睿這個不像「道歉」的道歉並不能平息所有怒火，有人更直接點出這是情商問題，「誰都可以穿，但是你們不能穿！可長點心吧！」理智一些的網友則送上勸誡和鼓勵，認為作為國家隊成員，好好訓練繼續為國爭光才是重中之重。

有媒體發表評論指出，趙睿在球隊輸球的時候，竟然沒有任何愧疚，仍然身穿帶有美國國旗的衣服出行，這無疑是對自己國家的不尊重。畢竟，參加世界杯的不僅只有中國，還有其他國家的隊員。

評論還說，穿衣習慣雖然是個人風格，但身為中國男籃球員，在自己家門口征戰，更要樹立起中國的形象。就算要追求自己的個性，也應該在私下的場合，不應該在這種媒體聚焦的地方做出這種不理智的行為。即使輸球，但仍然要注意自己的言行舉止，趙睿的舉動已讓球迷心寒。

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