紐約時報：中國豬肉短缺 正迅速成為全國性危機

2019-09-12 14:35 世界日報 北京12日電



豬價漲／豬肉短缺 美媒：釀成全國性危機 新華社 分享 facebook

紐約時報中文網報導，停滯的經濟、令人厭煩的貿易戰，都是讓中國高層領導人夜不能寐的事情，現在越來越多的麻煩，還有豬肉的短缺正迅速成為一個全國性的危機。

日前公布的數據顯示，幾個月來一直在上漲的豬肉價格，目前較去年同期提高近50%。這讓消費者很不快。

中國總理李克強呼籲，要「態度更加迫切」地應對這個問題，另一名高級官員稱，豬肉問題「事關大局」。據當地新聞報導，至少有三個地方政府為了確保消費者能繼續吃得起豬肉，已動用了國家的豬肉戰略儲備。

即使採取了這些措施，但消費者的錢包還是受到了沉重的打擊，由於正在與美國打貿易戰，中國的食品價格已經在上漲。

「太貴了，太貴了，太貴了！我們買不起。」69歲的退休人員桂馥怡（音）在北京一家超市的肉櫃前瀏覽時說道。這些日子，桂女士只買肉餡包餃子，而不是大塊的肉。

自由亞洲電台報導，近期，中國物價攀升的現像日益明顯，官方媒體卻呼籲公眾要少吃豬肉。湖北化名李女士的家庭婦女不以為然 ，認為當局「此地無銀三百兩」。

李女士說，受到豬瘟影響，湖北老家的畜牧業幾乎陷於停頓，擔心豬肉價格還會繼續上升，春節之前無望吃到便宜的豬肉。

新京報據國新辦網站消息，國務院新聞辦公室於11日下午舉行新聞發布會，農業農村部副部長于康震和國家發展改革委、財政部、自然資源部、生態環境部、國家市場監管總局有關負責人介紹穩定生豬生產、保障市場供應有關情況。

官方強調，解決中國老百姓吃肉的問題，必須堅持立足國內基本自給的方針，並提出了95%的自給率目標。