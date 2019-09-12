女謊稱2000萬嫁妝催婚 男被當凱子才知是騙局

2019-09-12 11:47 聯合新聞網 綜合報導



女友稱自己懷了龍鳳胎，要求結婚，但事後才發現一切都是騙局。示意圖，非新聞當事者。報系資料照 分享 facebook

大陸一名劉姓男子透過交友軟體認識26歲王姓女子，交往期間王女稱自己懷了龍鳳胎，要求結婚，但在劉男去領人民幣600萬（約台幣2,700萬元）巨額嫁妝後才發現一切都是騙局，王女早已結婚，並有敲詐勒索前科。

根據《恩施晚報》報導，中國大陸湖北省來鳳縣劉姓男子在交友軟體上認識王姓女子，交往後同居。去年12月，王女稱自己的舅舅是老闆，可以幫劉男安排工作，便向劉男拿了人民幣10,000元（約台幣45,000元），要給主管買禮物。

今年1月，王女稱自己懷孕，並且懷的是龍鳳胎，但家人不同意與劉男的婚事。在劉男父母得知後，馬上開始著手籌備婚禮，還訂下了結婚日期，更花了人民幣21,480元（約台幣97,000元）幫王女買首飾，但首飾之後被王女典當賣得現金19,000元（約台幣86,000元）。

事後，王女說舅舅準備了人民幣600萬（約台幣2,700萬元）給她當嫁妝，希望劉男一起去武漢市見舅舅。到了武漢，劉男並沒有見到王女的舅舅，而且還支付了在當地數日的所有花費，但只拿到了兩個上鎖的皮箱。

等到劉男回到來鳳縣家中，王女卻一直拒絕跟劉男家人見面，以各種理由不斷推拖辦結婚證，後來劉男與家人開始懷疑王女，打開從武漢帶回來的皮箱後發現裡面全是報紙，驚覺自己被騙後才報警處理。

警方表示，王女的真實身分為33歲，早在2016年就結婚，之前還曾有敲詐勒索前科，在這次詐騙的案件王女被判2年8個月的有期徒刑，並處罰金人民幣5,000元（約台幣23,000元），並需將非法得到的錢全數還給被害人。