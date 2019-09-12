因應「十一」建政70周年慶典 北京20日起禁止自助加油

2019-09-12 09:38 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



今年10月1日是中共建政70周年，大陸預計在北京舉行大閱兵等慶祝活動。隨著「十一」逐漸逼近，北京整體氛圍也越發風聲鶴唳。北京市應急管理局11日晚間發布最新通告，要求9月20日起至10月7日，全市原則上停止散裝油銷售和自助加油。同時，危險化學品生產企業等必須實行「封閉管理」，嚴格出入登記制度。

這份名為「關於發布國慶安全保障期間危險化學品、煙花爆竹、金屬非金屬礦山和煤礦有關安全生產管理措施的通告」要求，北京全市危險化學品生產企業、化工企業、加油站、油庫及煙花爆竹批發倉庫和長期零售網點等單位，必須嚴格落實反恐怖防範標準以及相關要求，對各種物防、技防設備設施開展一次全面檢查，確保完好有效。

具體規定包括，9月20日起至10月7日，嚴格散裝油銷售和自助加油管理，原則上停止散裝油銷售和自助加油，嚴格落實卸油操作規程，加強現場人員值守。

同時，全市劇毒化學品和易制爆危險化學品生產、經營企業要嚴格落實銷售記錄制度，如實記錄購買單位的名稱、地址、經辦人的姓名、身分證號碼以及所購買的劇毒化學品、易制爆危險化學品的品種、數量、用途等情況。

9月20日至10月7日，北京市危險化學品生產企業、化工企業生產廠區和危險化學品儲存倉庫也必須實行「封閉管理」，嚴格出入登記制度，嚴禁外界無關車輛、人員入廠入庫。此外，北京市煙花爆竹批發單位和長期零售點停止配送和銷售煙花爆竹。

大陸國家郵政局、公安部、國家安全部日前也聯袂發布「關於加強國慶70周年慶祝活動期間寄遞物品安全管理的通告」，要求寄遞企業加強寄遞物品安全檢查，明訂9月15日至10月2日，嚴禁收寄寄往北京市的低空慢速小型航空器及零件、「遙控地雷」和「炸彈鬧鐘」玩具等物品。

通知並要求，嚴格執行實名收寄制度，寄遞企業一律對寄件人身分和寄遞物品進行查驗登記，確認人證同一、寄遞物品與登記信息同一後方可收寄。