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因應「十一」建政70周年慶典 北京20日起禁止自助加油

2019-09-12 09:38聯合報 記者林則宏╱即時報導

今年10月1日是中共建政70周年，大陸預計在北京舉行大閱兵等慶祝活動。隨著「十一」逐漸逼近，北京整體氛圍也越發風聲鶴唳。北京市應急管理局11日晚間發布最新通告，要求9月20日起至10月7日，全市原則上停止散裝油銷售和自助加油。同時，危險化學品生產企業等必須實行「封閉管理」，嚴格出入登記制度。

這份名為「關於發布國慶安全保障期間危險化學品、煙花爆竹、金屬非金屬礦山和煤礦有關安全生產管理措施的通告」要求，北京全市危險化學品生產企業、化工企業、加油站、油庫及煙花爆竹批發倉庫和長期零售網點等單位，必須嚴格落實反恐怖防範標準以及相關要求，對各種物防、技防設備設施開展一次全面檢查，確保完好有效。

具體規定包括，9月20日起至10月7日，嚴格散裝油銷售和自助加油管理，原則上停止散裝油銷售和自助加油，嚴格落實卸油操作規程，加強現場人員值守。

同時，全市劇毒化學品和易制爆危險化學品生產、經營企業要嚴格落實銷售記錄制度，如實記錄購買單位的名稱、地址、經辦人的姓名、身分證號碼以及所購買的劇毒化學品、易制爆危險化學品的品種、數量、用途等情況。

9月20日至10月7日，北京市危險化學品生產企業、化工企業生產廠區和危險化學品儲存倉庫也必須實行「封閉管理」，嚴格出入登記制度，嚴禁外界無關車輛、人員入廠入庫。此外，北京市煙花爆竹批發單位和長期零售點停止配送和銷售煙花爆竹。

大陸國家郵政局、公安部、國家安全部日前也聯袂發布「關於加強國慶70周年慶祝活動期間寄遞物品安全管理的通告」，要求寄遞企業加強寄遞物品安全檢查，明訂9月15日至10月2日，嚴禁收寄寄往北京市的低空慢速小型航空器及零件、「遙控地雷」和「炸彈鬧鐘」玩具等物品。

通知並要求，嚴格執行實名收寄制度，寄遞企業一律對寄件人身分和寄遞物品進行查驗登記，確認人證同一、寄遞物品與登記信息同一後方可收寄。

9月15日至10月2日，各地寄往北京的郵件快件一律必須經過X光機安檢，北京市寄遞企業對落地郵件快件和同城郵件快件必須全面實行二次安檢，對沒有過機安檢標識的郵件快件一律予以退返，不得轉發、派送。

因應中共將於10月1日前後舉行一系列建政70周年慶祝活動，北京也全面強化維安工作...
因應中共將於10月1日前後舉行一系列建政70周年慶祝活動，北京也全面強化維安工作，包括9月20日起至10月7日暫停自助加油。（新華社）
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北京安檢國慶
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