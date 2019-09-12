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高血壓糖尿病藥 納醫保

2019-09-12 01:35經濟日報 大陸新聞中心／綜合報導

大陸國務院總理李克強昨（11）日在北京主持召開國務院常務會議決定，推出城鄉居民醫保高血壓糖尿病門診用藥報銷政策（類似台灣的健保給付用藥），減輕數億患者負擔。

中新社報導，為進一步加強重大慢性病防治，減輕患者用藥負擔，會議決定，對參加城鄉居民基本醫保的3億多名高血壓、糖尿病患者，將其在國家基本醫保用藥目錄範圍內的門診用藥統一納入醫保支付，報銷比率提高至50%以上。

有條件的地方可不設起付線，封頂線由各地自行設定。對已納入門診慢特病保障範圍的患者，繼續執行現有政策，確保待遇水平不降低。推動大陸國產降壓、降糖藥降價提高品質。加快推進集中招標採購，擴大採購範圍，降低購藥成本，推行長處方制度，多措並舉減輕患者負擔。

這也有利於強化預防、減少大病發病率，有利於醫保基金可持續。

會議還確定了深入推進醫養結合發展的措施。一是簡化審批。養老機構舉辦二級及以下醫療機構的，設置審批與執業登記「兩證合一」。醫療機構利用現有資源提供養老服務的，其建設、消防等條件，可依據醫療機構已具備的資質直接備案。

二是通過完善價格機制、取消不合理審批、實行「一窗辦理」等，鼓勵社會力量舉辦醫養結合機構。三是鼓勵養老機構與醫療、康復、護理等機構合作，支持上門服務，大規模培養養老護理等人才。四是落實對醫養結合機構的稅費、用地等優惠政策。符合基本醫保範圍的醫療服務費用由基本醫保基金支付。鼓勵有條件的地方按規定增加納入基本醫保支付範圍的醫療康復項目。五是發展醫養保險，增加老年人可選擇的商業保險品種，加快推進長期護理保險試點。

養老護理保險
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