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天津、長春合推智慧海關

2019-09-12 02:16聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

根據天津海關消息，按照協同合作、優勢互補、共同發展的原則，天津海關與長春海關11日簽訂合作備忘錄，以「天津—長春」物流、通關、監管一體化為切入點，以推進「智慧海關」建設為依託，深化區域海關合作，暢通兩地的海鐵聯運運輸通道。

據中新社報導，此次兩地海關簽訂合作備忘錄是高標準貫徹落實大陸一帶一路建設和京津冀協同發展、東北振興戰略部署的重要舉措。合作備忘錄主要涉及的合作內容有共享通關改革紅利，優化口岸營商環境；兩地海關探索實施通關業務改革，提升跨境貿易便利化水平；探索智慧海關建設，推進物流監管一體化。

合作支持長春興隆綜合保稅區發展，打造對外開放合作平台；優化海鐵聯運監管模式，暢通長春出海通道；深化執法協作和外部合作，形成齊抓共管合力等相關內容。

據天津海關相關人員介紹，此次兩地海關合作重點方向是共享通關改革紅利，優化口岸營商環境和海鐵聯運監管模式，暢通長春出海通道。具體措施包括充分發揮天津海關推廣實施海運物流通關改革的政策優勢，兩地海關全面實施海運進出口貨物提前申報通關模式，不斷提高應用範圍和比例。 在天津港進出口的貨物享受社會車輛船邊直提、查驗貨物智能分撥、順勢機檢以及出口貨物碼頭運抵等降費提效的便利作業模式，以船邊直提作業改革為重點，除必須在口岸實施檢驗檢疫的貨物外，有關進口貨物涉及的檢疫處置和檢驗作業，企業可以自主選擇口岸或屬地實施。

兩地海關加強業務改革經驗交流和共享，共同面向有關企業加大推廣、推介力度，擴大享受改革紅利的企業範圍，不斷優化兩地營商環境；支持長春汽車整車進口口岸發展，按照有關法律法規，優化和完善進口整車海鐵聯運的通關監管模式；探索推進天津港水運、鐵路海關監管作業場所（場地）與長春興隆鐵路口岸間物流信息的互通互聯，暢通長春出海通道。

海關一帶一路
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