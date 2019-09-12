炎帝陵 祭祀神農最大建築群

2019-09-12 02:16 聯合報 大陸特派員 聯合報 大陸特派員 王玉燕 ／山西高平報導



高平炎帝陵，是現今大陸最大祭祀神農炎帝的建築群。上圖為五谷殿，炎帝陵唯一一座保存完整的古廟宇。 特派員王玉燕／攝影 分享 facebook 位於山西東南部的高平市，地處太行山西南邊緣，背靠上黨古郡。這塊古老神奇的黃土地，中華民族始祖神農炎帝曾在這裡嘗百草、種五穀、教農耕，創造了原始農耕文明，奠定了以農立國的基礎；所以，高平是炎帝文化遺存最豐富的地區。炎帝去世後，安葬於羊頭山東南的莊里村，即俗稱「皇墳」的炎帝陵。

炎帝陵為何稱為「皇墳」？「上古神話演義」書中寫道，五帝時的舜帝在第二次北遊時，曾經路過高平，看見一個高大的墳丘，詢問之下，才知道是炎帝神農氏的墳塋。陵旁有五谷殿，創建年代不詳，至遲在宋代時已有。坐北面南，進深二院，建築規模宏大，周有城牆。在東廂房的後牆上，有「炎帝陵」石碑一通，為明萬曆三十九年所立，這是中國有明確記載「炎帝陵」的碑記石刻，也是最早的一塊石刻。

羊頭山炎帝石雕立像，後面環繞十二生肖石柱。 特派員王玉燕／攝影 分享 facebook

炎帝陵歷經數千年風雨滄桑，保留下來的建築損毀嚴重；高平市於2014年5月啟動炎帝陵修復保護工程，2016年5月竣工。修復後的炎帝陵景區，總占地面積600多畝，建築面積11000平方公尺，整體布局為四進三重院落，有大小殿堂房屋291間。景區建築群均為木構，採用晉東南傳統祭祀建築手法和宋式建築風格，彰顯炎帝陵威嚴肅穆的宏偉氣勢，是現今大陸最大祭祀神農炎帝的建築群。

高平是炎帝文化遺存最豐富地區，以羊頭山為中心，與毗鄰的黎侯嶺、老頂山、發鳩山、郎公山、炎帝嶺、古潞國等廣大古上黨地區，形成一個龐大且內容豐富的炎帝文化遺存區域體系。至今羊頭山尚存與炎帝有關的神農城、神農井、神農泉、五穀畦等遺址遺蹟。

羊頭山因山巔有石、狀如羊頭而得名，也稱首陽山，當地老百姓俗稱羊頭山的山神是神農。羊頭山有東西中三個山峰相連，羊頭之峰和羊頭石在山的中段最高處。炎帝姓姜，興起於姜水，而姜水亦在上黨。

據「上黨記」記載，神農城在羊頭山，城內有廟，這是有關神農城歷史文獻的最早記載；在以後的歷代文獻中，都有非常明確的論述，這是與炎帝有關的第一座王城遺址。

高平炎帝陵，是現今大陸最大祭祀神農炎帝的建築群。上圖為五谷殿，炎帝陵唯一一座保存完整的古廟宇。 特派員王玉燕／攝影 分享 facebook

在秦高嶺和羊頭峰之間的山凹處，有祭天台一座，是炎帝祭天的地方。神農城下有一方土地，有泉水、耕地，傳說是炎帝試種五穀（黍稷菽麥麻）的地方，名叫五穀畦，是中國原始農耕的第一塊試驗田。炎帝試種五穀成功，解決了人民的吃飯問題，功在千秋萬代。他嘗藥和為民治病，不幸在羊頭山下嘗百足蟲中毒而亡，後人視他為「藥王」，與伏羲、黃帝合稱為「三皇」。

上黨地區的炎帝廟有60多座，在高平的就有40多座。高平地區的炎帝廟，數量多，保護級別高，時間久遠，規模可觀，有高、上、中、下之分。高廟是祭祀高祖、遠祖之廟，上廟是祭祀始祖的廟，即莊里村炎帝的陵寢之廟；而中、下廟，則是遍布於全區民間祭祀之廟。在高平及上黨地區的炎帝廟內，遺存有相當數量、有關記載炎帝事跡的碑記石刻；根據目前的調查統計，保存有上自北齊、下至民國年間碑記100多通。

千百年來，每年農曆四月初八，世界各地的華人來高平炎帝陵，祭祀炎帝神農，緬懷華夏始祖。2016年到2019年，高平連續四年舉辦海峽兩岸同胞神農炎帝故里民間拜祖典禮活動，這裡已成為炎黃子孫瞻仰朝拜和旅遊觀光的聖地。