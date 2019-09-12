親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

炎帝陵 祭祀神農最大建築群

2019-09-12 02:16聯合報 大陸特派員王玉燕／山西高平報導

高平炎帝陵，是現今大陸最大祭祀神農炎帝的建築群。上圖為五谷殿，炎帝陵唯一一座保存...
高平炎帝陵，是現今大陸最大祭祀神農炎帝的建築群。上圖為五谷殿，炎帝陵唯一一座保存完整的古廟宇。 特派員王玉燕／攝影
分享
位於山西東南部的高平市，地處太行山西南邊緣，背靠上黨古郡。這塊古老神奇的黃土地，中華民族始祖神農炎帝曾在這裡嘗百草、種五穀、教農耕，創造了原始農耕文明，奠定了以農立國的基礎；所以，高平是炎帝文化遺存最豐富的地區。炎帝去世後，安葬於羊頭山東南的莊里村，即俗稱「皇墳」的炎帝陵。

炎帝陵為何稱為「皇墳」？「上古神話演義」書中寫道，五帝時的舜帝在第二次北遊時，曾經路過高平，看見一個高大的墳丘，詢問之下，才知道是炎帝神農氏的墳塋。陵旁有五谷殿，創建年代不詳，至遲在宋代時已有。坐北面南，進深二院，建築規模宏大，周有城牆。在東廂房的後牆上，有「炎帝陵」石碑一通，為明萬曆三十九年所立，這是中國有明確記載「炎帝陵」的碑記石刻，也是最早的一塊石刻。

羊頭山炎帝石雕立像，後面環繞十二生肖石柱。 特派員王玉燕／攝影
羊頭山炎帝石雕立像，後面環繞十二生肖石柱。 特派員王玉燕／攝影
分享

炎帝陵歷經數千年風雨滄桑，保留下來的建築損毀嚴重；高平市於2014年5月啟動炎帝陵修復保護工程，2016年5月竣工。修復後的炎帝陵景區，總占地面積600多畝，建築面積11000平方公尺，整體布局為四進三重院落，有大小殿堂房屋291間。景區建築群均為木構，採用晉東南傳統祭祀建築手法和宋式建築風格，彰顯炎帝陵威嚴肅穆的宏偉氣勢，是現今大陸最大祭祀神農炎帝的建築群。

高平是炎帝文化遺存最豐富地區，以羊頭山為中心，與毗鄰的黎侯嶺、老頂山、發鳩山、郎公山、炎帝嶺、古潞國等廣大古上黨地區，形成一個龐大且內容豐富的炎帝文化遺存區域體系。至今羊頭山尚存與炎帝有關的神農城、神農井、神農泉、五穀畦等遺址遺蹟。

羊頭山因山巔有石、狀如羊頭而得名，也稱首陽山，當地老百姓俗稱羊頭山的山神是神農。羊頭山有東西中三個山峰相連，羊頭之峰和羊頭石在山的中段最高處。炎帝姓姜，興起於姜水，而姜水亦在上黨。

據「上黨記」記載，神農城在羊頭山，城內有廟，這是有關神農城歷史文獻的最早記載；在以後的歷代文獻中，都有非常明確的論述，這是與炎帝有關的第一座王城遺址。

高平炎帝陵，是現今大陸最大祭祀神農炎帝的建築群。上圖為五谷殿，炎帝陵唯一一座保存...
高平炎帝陵，是現今大陸最大祭祀神農炎帝的建築群。上圖為五谷殿，炎帝陵唯一一座保存完整的古廟宇。 特派員王玉燕／攝影
分享

在秦高嶺和羊頭峰之間的山凹處，有祭天台一座，是炎帝祭天的地方。神農城下有一方土地，有泉水、耕地，傳說是炎帝試種五穀（黍稷菽麥麻）的地方，名叫五穀畦，是中國原始農耕的第一塊試驗田。炎帝試種五穀成功，解決了人民的吃飯問題，功在千秋萬代。他嘗藥和為民治病，不幸在羊頭山下嘗百足蟲中毒而亡，後人視他為「藥王」，與伏羲、黃帝合稱為「三皇」。

上黨地區的炎帝廟有60多座，在高平的就有40多座。高平地區的炎帝廟，數量多，保護級別高，時間久遠，規模可觀，有高、上、中、下之分。高廟是祭祀高祖、遠祖之廟，上廟是祭祀始祖的廟，即莊里村炎帝的陵寢之廟；而中、下廟，則是遍布於全區民間祭祀之廟。在高平及上黨地區的炎帝廟內，遺存有相當數量、有關記載炎帝事跡的碑記石刻；根據目前的調查統計，保存有上自北齊、下至民國年間碑記100多通。

千百年來，每年農曆四月初八，世界各地的華人來高平炎帝陵，祭祀炎帝神農，緬懷華夏始祖。2016年到2019年，高平連續四年舉辦海峽兩岸同胞神農炎帝故里民間拜祖典禮活動，這裡已成為炎黃子孫瞻仰朝拜和旅遊觀光的聖地。

建築遺址修復
【udn 生日 你快樂】GOGORO、電動自行車、仟元禮券..瘋狂送！錯過這次再等 20 年

相關新聞

青銅組器「曾伯克父」國寶 陸從日本索回

2019-09-11 00:48

《哪吒之魔童降世》賣破48億：中國動畫的狂飆崛起？

2019-09-10 08:30

天津、長春合推智慧海關

2019-09-12 02:16

浙江觀光 行銷葡京

2019-09-12 02:16

南極探險遊輪 下月底將首航

2019-09-12 02:16

中國東協汽車拉力賽 帶媒體闖5000公里

2019-09-12 02:14

廣東掃詐騙 破案數、抓獲人數雙升

2019-09-12 02:14

深圳護道安 開車邊滑手機 罰300

2019-09-12 02:14

高血壓糖尿病藥 納醫保

2019-09-12 01:35

十一活動演練周六再舉行　北京故宮關閉10天

2019-09-11 20:33

影／老師開學提水桶堵門「幫女學生卸妝」 網齊炮轟：羞辱人！

2019-09-11 20:00

國泰航空8月載客較去年跌11.3% 預期9月仍艱難

2019-09-11 19:37

陸豬肉價高 市場監管總局：絕不姑息囤積和漲價

2019-09-11 19:35

在新疆被捕近一年 攝記盧廣「已回家」 妻網上報平安

2019-09-11 16:56

男子當街霸氣撒錢 民眾搶翻天

2019-09-11 15:37

上海迪士尼准自帶飲食入園 但西瓜、榴槤、臭豆腐止步

2019-09-11 15:10

中國臨時乘機證明系統 沒帶身分證也能搭機

2019-09-11 15:03

「希望換一個江湖去折騰」 馬雲淚眼喊哪裡捨得退休

2019-09-11 14:49

天底下最邪惡的「服務」心癢想買又怕搥心肝…

2019-09-11 11:00

北京故宮宣布 9月21日至10月1日暫停對公眾開放

2019-09-11 10:49

山西長治 中國神話的故鄉

2019-09-11 02:22

海南變現代 僑胞：顏值高了

2019-09-11 02:21

北京台胞中秋茶會 歡聚一堂

2019-09-11 02:21

山東煙台／港城風情 變化萬千

2019-09-11 00:02

山東煙台／蔥燒海參 名列古今八珍

2019-09-11 00:02

山東煙台／張裕大酒窖 百年飄香

2019-09-11 00:02

山東煙台／陸版馬爾地夫 網紅朝聖

2019-09-11 00:01

南開授葉嘉瑩終身校董 葉：勿讓中國詩詞吟誦失傳

2019-09-10 22:10

忘帶身分證怎辦？大陸新規 靠微信也能搭機

2019-09-10 21:53

「網紅」花海3天被踩爛 網友：沒想到這麼快

2019-09-10 16:17

只要半秒鐘 在廣州靠臉就能搭地鐵

2019-09-10 16:00

慶祝教師節 廣州800學生持籃球排「老師好」3個字

2019-09-10 15:45

大陸基層教師工資 30年漲了近一百倍

2019-09-10 14:33

大陸公布成功自日本索回國寶—「曾伯克父」青銅組器

2019-09-10 11:39

挑戰上海Costco 必要商城揚言買貴退10倍差價

2019-09-10 11:28

為什麼看了想哭？ 大陸第一網紅賣這味那麼簡單那麼難

2019-09-10 11:00

大陸基層教師工資 30年漲了近一百倍

2019-09-10 10:57

中學外再現人鏈 男子疑不滿「露鳥」意圖嚇走學生

2019-09-10 10:01

山東煙台／明朝抗倭寇名將 戚繼光故里

2019-09-10 02:04
看更多

熱門文章

陸指127家跨國企業對台港澳錯誤標示 台積、富邦被點名

2019-09-11 09:25

國台辦再次正告民進黨當局 立即縮回伸向香港的黑手

2019-09-11 10:58

挑戰美國GPS 大陸北斗衛星導航明年完成全球布建

2019-09-11 17:13

8歲童口渴喝水壺內水 服務生：裡面是火鍋燃料

2019-09-11 12:51

天底下最邪惡的「服務」心癢想買又怕搥心肝…

2019-09-11 11:00

暫停自由行後 限制陸客團體遊？ 國台辦：不可能不影響

2019-09-11 13:30

魚粉潤滑油在列 陸公布首批對美加徵關稅商品排除清單

2019-09-11 16:16

大陸豬價飆漲 土豪炫富掛「豬肉項鍊」

2019-09-11 13:48

香港律政司長鄭若驊：港府正研究《蒙面法》

2019-09-11 21:24

中國宣布取消QFII 制度 宣示開放決心

2019-09-11 09:49

神社「挺港許願牌」被陸客偷拔掩埋！她發文嗆：讓你日本爹抓我

2019-09-11 21:40

香港八個大型百貨商場 民眾聚集高唱《願榮光歸香港》

2019-09-11 22:16

北京故宮宣布 9月21日至10月1日暫停對公眾開放

2019-09-11 10:49

男子當街霸氣撒錢 民眾搶翻天

2019-09-11 15:37

大陸取消QFII制度 彭博專欄：公開承認需要資金

2019-09-11 11:32

香港抗爭實踐「李小龍哲學」港府好頭痛

2019-09-11 15:48

戴姆勒CEO：賓士大陸電池工廠將在今年年底投產

2019-09-11 17:04

貿易戰下農業政策調整 大陸將向阿根廷開放豆粕市場

2019-09-11 12:12

參與反送中抗爭被控台藝大港生 獲准保釋返台就學

2019-09-11 10:20

港交所提議與倫交所合併：併購規模296億英鎊

2019-09-11 17:52

陸委會：國台辦「反民主、恐民主」在國際間貽笑大方

2019-09-11 17:53

反送中衝擊 國泰航空載客數創10餘年最大降幅

2019-09-12 01:37

港交所擬併倫交所　證期局：對台灣市場影響不大

2019-09-11 20:09

懷柔栗子熟了 城裡大媽組團扒光

2019-09-11 16:31

年內港澳居民持出入境證件與大陸民眾享同等便利

2019-09-11 22:23

綠推中共代理人法 國台辦：製造綠色恐怖和寒蟬效應

2019-09-11 11:31

不復婚殺全家...他9年兌現血腥承諾 前妻母胸被捅穿、父被大刀砍死

2019-09-11 16:30

上海迪士尼准自帶飲食入園 但西瓜、榴槤、臭豆腐止步

2019-09-11 15:10

大陸官方：平復豬肉價格是必然的結果

2019-09-11 21:21

反送中威脅金融市場 金融地產依賴港股融資難獨善其身

2019-09-11 11:37

年內港澳居民華僑持用出入境證件享有同等便利

2019-09-11 22:34

國泰航空8月載客較去年跌11.3% 預期9月仍艱難

2019-09-11 19:37

防範暴力衝擊 港鐵中秋節首次取消通宵服務

2019-09-11 19:35

休班港警也配警棍 執法防身？增加衝突？

2019-09-11 15:16

「831無人死」 港鐵只給截圖 拒供影片

2019-09-11 15:14

禁帶整顆榴槤和西瓜 上海迪士尼食品攜帶新規上路

2019-09-11 15:10

「希望換一個江湖去折騰」 馬雲淚眼喊哪裡捨得退休

2019-09-11 14:49

十一活動演練周六再舉行　北京故宮關閉10天

2019-09-11 20:33

在新疆被捕近一年 攝記盧廣「已回家」 妻網上報平安

2019-09-11 16:56

中國發布對美報復關稅豁免清單 未含重要農產品

2019-09-11 15:36
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top