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廣東掃詐騙 破案數、抓獲人數雙升

2019-09-12 02:14聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

根據廣東省公安廳消息，廣東警方1月至8月破獲刑事案件14.9萬起，刑拘犯罪嫌疑人15.2萬人，逮捕8.9萬人，移送起訴犯罪嫌疑人12.1萬人，社會治安形勢不斷向好。

據中新社報導，針對「套路貸」等新型違法犯罪，廣東省公安廳以成立新型犯罪研究中心為契機，組建省市兩級掃黑除惡攻堅隊，發起兩輪集中收網行動，共打掉套路貸犯罪團夥95個，破案531起，查扣涉案資產20.47億元人民幣。 針對電信網路詐騙犯罪，該省1月至8月電信網路詐騙發案數、財產損失數分別同比下降18.5%、26.9%；破案數、抓獲人數分別同比上升19.6%、62.9%。

警方通報的案例顯示，東莞警方發現一團夥利用QQ、微信等網路聊天工具，以網路交友的形式騙取被害人信任後，編造生病入院、家庭困難等理由實施詐騙。8月14日，在廣東省公安廳的指揮下，東莞警方展開5．25交友詐騙專案集中收網行動，抓獲犯罪嫌疑人516人。

深圳警方偵破中緬邊境「殺豬盤」類電信詐騙專案，該犯罪團夥通過社交軟體面向不特定群體進行交友聊天，以虛假身份通過談戀愛方式逐漸取得對象信任，以虛假的所謂知曉網路賭博網站漏洞或高回報投資渠道，可以幫助對象賺錢為由，誘騙對象進行充值轉帳。

5月29日，中緬警方聯合開展收網行動，在詐騙窩點內抓獲正在作案的123名犯罪嫌疑人，犯罪嫌疑人全押回深圳。

電信詐騙公安深圳
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