中國東協汽車拉力賽 帶媒體闖5000公里

2019-09-12 02:14 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



2019中國—東協國際汽車拉力賽暨中國—東協媒體汽車拉力賽11日在廣西南寧市發車，來自中國和東協國家的百餘名車手和媒體記者將在18天裡，穿越中國、越南、寮國、泰國、馬來西亞及新加坡等6國，總行程近5000公里。

據中新社報導，本次比賽主題為促陸海新通道建設，謀一帶一路新發展，比賽線路以西部陸海新通道沿途國家和地區來制定，首次增設廣西沿邊公路賽段比賽。

根據道路條件及場地狀況，賽事將進行8場集結賽、5場定速賽及4場場地賽。中國和東協各國車手、媒體記者和工作人員將以不同組別方式，用車輪和鏡頭記錄西部陸海新通道的發展縮影，見證一帶一路的建設成果。

大陸國家體育總局汽車摩托車運動管理中心副主任楊光宇表示，拉力賽自2006年創辦以來，已連續成功舉辦12屆，在中國與東協各國共同努力下，不僅成為中國與東協各國共同擁有的代表性賽事，且成為深化中國與東協國家及周邊地區友好交流合作的重要活動和良好平台，為推動中國與東協國家開展汽車運動交流做出了重要貢獻。

廣西壯族自治區體育局副局長謝強介紹，為充分發揮體育賽事的國際交流功能和「體育+」的作用，車隊將在途經各城市舉辦11場發車儀式和11場推介、洽談活動。

首次參賽的印尼車手Siska Dwi Suryani對比賽充滿期待。她表示，之前聽參賽的朋友說比賽很有趣，能夠結識不同國家的朋友，體驗各國不同的文化。她也希望參加這次比賽，讓身邊更多朋友參賽。