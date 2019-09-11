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國泰航空8月載客較去年跌11.3% 預期9月仍艱難

2019-09-11 19:37聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

香港示威衝突不斷，示威者更曾經癱瘓機場運作。國泰航空今天公布，國泰與國泰港龍航空於8月份的載客量與貨物及郵件運載量較去年同期均有所下跌。

據星島網，兩航空公司在8月份合共載客逾290萬人次，較去年減少11.3%，乘客運載率跌7.2個百分點至79.9%。今年首8個月的載客量較去年同期升2.2%。兩航空公司8月運載的貨物及郵件合共1614萬公噸，較去年減少14%，運載率跌7.5個百分點至60.9%。今年首8個月的載貨量較去年減少7.1%，

國泰航空顧客及商務總裁林紹波表示，8月份對國泰及香港都是極具挑戰性的月份，本來是暑假旅遊高峰期，但整體來港旅客量大幅減少近半，嚴重影響集團的航空公司業務表現。來港載客量較去年同期減少38%，離港客運量則減少12%。他預期9月份的情況仍持續艱難。

林紹波指，前艙（頭等和商務艙）需求的下跌較休閒旅遊更顯著，整體運載率大幅跌至80%。從區內市場來港的需求嚴重受挫，尤以中國內地和東北亞為甚。澳紐航線則表現較理想。由於旅行需求減弱，過境旅客比例增加及因美元走強而帶來的負面影響，使客運收益率進一步減少。現階段未來數月的預訂水平大幅下降，因此集團會實施短期應變措施，包括按需求調整運力。10月底至明年3月底的運力增長，將由原先計劃超過6%的增幅，調整為按年比較略低於去年同期的水平，但仍對中期前景保持樂觀。

貨運業務方面，林紹波表示，9月踏入傳統貨運高峰期，展望仍較正面，預期貨運需求會因專項貨物及填補倉存而逐步改善。

國泰航空8月份載客較去年跌11.3%。（星島網）
國泰航空8月份載客較去年跌11.3%。（星島網）
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