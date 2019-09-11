在新疆被捕近一年 攝記盧廣「已回家」 妻網上報平安

2019-09-11 16:56 世界日報 中國新聞組／北京11日電



「感謝大家一直以來的關心關注」在新疆被捕近一年的知名攝影記者盧廣的妻子9日在推特上發表聲明，證明盧廣已於幾個月前回家。這是時隔近一年來，外界首次獲知這位攝影師的安危。

美國之音報導，盧廣的妻子徐小莉9日在推特上說，「感謝大家一直以來的關心關注，我的先生盧廣幾個月前已經在家，他現在工作和生活都很好。我們希望安安靜靜生活，不想被打擾，所以一直沒有發布消息告訴各位朋友。恕不一一回覆，再次感謝！」

徐小莉還發布了兩張盧廣的照片，一張是盧廣在戶外指導幾位攝影師拍照，另一張是盧廣在室內和一些工作人員交流新華社攝影記者的一幅作品。照片中的盧廣身著夏裝，從背景看人在中國。

報導指出，盧廣持有美國綠卡，被捕前與家人定居紐約已有幾年時間。他們在紐約的華人朋友北風說，盧廣早就被送回浙江監視居住，但是一個月前才取保候審。他認為， 盧廣應該不會被起訴，但取保期間也不敢接受採訪。北風說，徐小莉目前仍在美國。

北風指出，徐小莉在盧廣剛釋放後想回中國看他，盧廣沒同意，怕徐小莉被扣下再抓他回去。

盧廣夫婦在紐約的另一位朋友、華人藝術家吳玉仁說，盧廣的家人由於受到當局恐嚇，已經很久沒對外發聲。離開中國前因為維權行動經常和「國保」打交道的吳玉仁說：「小莉說話的語氣像是國保教的。」

1961年出生在浙江金華的盧廣從1993年起從事紀實攝影，主要關注環保和社會底層，包括愛滋病、吸毒等社會問題。他曾獲得世界新聞攝影比賽金獎、尤金·史密斯人道主義紀實基金攝影獎等多個國際獎項。

2018年11月，在新疆旅行的盧廣和外界失聯。直到一個多月後，家屬才接到他被喀什警方逮捕的消息。警方沒有提供書面通知，也沒有透露盧廣被拘捕的原因。