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上海迪士尼准自帶飲食入園 但西瓜、榴槤、臭豆腐止步

2019-09-11 15:10聯合報 記者林則宏╱即時報導

在被一名大學法律系學生告上法院後，上海迪士尼終於修改規定同意遊客可攜帶食品和飲料入園。根據11日起實施的新規定，遊客可攜帶供本人食用的食品及飲料進入上海迪士尼樂園，但不允許攜帶需加熱、再加熱、加工、冷藏或保溫的食品及帶有刺激性氣味的食品。需要用刀剖的整顆西瓜、榴槤、臭豆腐等，依然不得帶進上海迪士尼。

上海迪士尼2016年6月16日正式開園後，「禁止自帶飲食」的規定就一直為人詬病。因為上海迪士尼不允許遊客自帶飲食入園，但園區內的食物、飲料卻又賣得極貴。北京新京報早前報導，2016至2018年，上海迪士尼光是食品飲料的營收就將近人民幣140億元（約新台幣644億元）。

不過今年初，上海華東政法大學一名王姓大三學生，花了人民幣365元在網上購買一張迪士尼樂園一日遊特價票。王姓學生說，「在購買門票時，並未見到有『禁帶食物』等相關提示。」因此，入園前，他就花了人民幣40多元買了餅乾等零食，均為未拆封、原包裝食品。

但在入口處，園方工作人員將王同學攔下，要求對其背包進行檢查。王姓學生說，「當時，工作人員看到我帶了零食後，先要求我把零食扔掉，態度比較強硬。我不同意，他又說讓我在入園處的小桌子旁吃掉或者寄存到附近的寄存櫃裡。」

但迪士尼的「寄存櫃」一天寄存費人民幣80元。王姓學生說，「我買的零食都沒有這麼貴，怎麼可能捨得寄存呢？」

雙方當時為此發生爭執，後王姓同學直接報警，並撥打上海的市民服務熱線和消費者投訴熱線，但都沒有結果。王姓同學之後索性向上海市浦東新區人民法院提請訴訟，事件也因此引起大陸輿論關注，最終成功迫使上海迪士尼修改相關規定。

上海第一財經報導，上海迪士尼9月11日正式實施其主題樂園的食品攜帶新規。遊客可攜帶供本人食用的食品及飲料進入上海迪士尼樂園，但不允許攜帶需加熱、再加熱、加工、冷藏或保溫的食品及帶有刺激性氣味的食品。

不可攜帶入園的食物包括（但不限於）：需加熱水食用的速食麵、帶自熱功能的食品，以及西瓜（需要用刀切開的一整個西瓜）、榴槤、臭豆腐等。

報導稱，遊客將繼續可以攜帶瓶裝水和飲料入園。酒精飲料、罐裝和玻璃容器仍將被禁止攜帶入園（小型嬰兒罐裝食品除外）。

海迪士尼樂園表示，開業以來，在安檢過程中，檢查出過數千件甚至上萬件具有一定危險性的物品，如刀具和易燃、易爆物品等，而對於食物的相關規定也是希望創造更安全和舒適的遊園環境。

迫於輿論壓力，上海迪士尼終於修改規定，同意遊客可攜帶食品和飲料入園。（新華社）
迫於輿論壓力，上海迪士尼終於修改規定，同意遊客可攜帶食品和飲料入園。（新華社）
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