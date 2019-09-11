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「希望換一個江湖去折騰」 馬雲淚眼喊哪裡捨得退休

2019-09-11 14:49世界日報 北京11日電

來源：聯合新聞網

阿里巴巴集團創辦人馬雲10日卸任董事局主席職務，當天是阿里巴巴20周年，也是馬雲55歲生日。在阿里巴巴20周年晚會上，馬雲被拍到熱淚盈眶，發表卸任演講說，世界這麼好、他這麼愛熱鬧，哪裡捨得這麼年輕就退休離場，希望換一個江湖，還想去折騰。此外，台下的他還跟唱《追夢赤子心》。

在阿里巴巴20周年晚會上，馬雲被拍到熱淚盈眶。 中國新聞社
在阿里巴巴20周年晚會上，馬雲被拍到熱淚盈眶。 中國新聞社
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界面新聞報導，馬雲表示，真沒想到這個時間點來得這麼快。不當這個董事長，反而更忙了。世界上，還有那麼多不美好、不對的事情，不盡人意的地方，他覺得要折騰折騰。阿里巴巴只是很多夢想中的一個，自己還很年輕，很多事情都想折騰，如教育、環保、公益，也一直在做。

談及全球科技變化，馬雲表示，新技術引發焦慮、環境惡化，都在釋放一種信號，新時代很快到來了。這波技術革命，將使人類發生最深刻的變革。無論是5G、IoT、大數據，不能做到讓別人更好，技術將毫無意義。這個世界會變得愈來愈好。如果過去20年是互聯網公司的20年，未來30年是用好互聯網技術的30年。

聯合早報報導，年會表演嘉賓有朴樹、毛不易、李宇春。年會開始後，現場鏡頭對準馬雲，台下的馬雲動容，眼眶有些濕潤。馬雲在演講中說，沒想到等了十年的這天來得這麼快，並感謝所有幫助、支持、信任過阿里的朋友，感謝這個國家（中國）和了不起的城市（杭州）。

在阿里巴巴20周年晚會上，馬雲被拍到熱淚盈眶。 取材自微信
在阿里巴巴20周年晚會上，馬雲被拍到熱淚盈眶。 取材自微信
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阿里巴巴集團新任董事局主席張勇在晚會上從馬雲手中接棒，這意味著阿里巴巴進入張勇時代。馬雲曾說阿里2020財年年度GMV（網路成交總額）將達1兆人民幣（約1416.5億美元），張勇在會上表示，達成此目標已毫無懸念。

AI財經社報導，張勇稱，「全球化、內需、雲計算是阿里巴巴未來的重點。」全球化是指阿里巴巴實現全球買、全球賣、全球運、全球付、全球玩。

至於內需，張勇認為內需是大陸未來重要經濟驅動力，阿里巴巴將滿足不同消費者的衣食住行、吃喝玩樂等需求，並通過大數據、雲計算改善供應側，讓阿里巴巴成為一家大數據驅動公司，幫助企業完成數字化經營轉型。

張勇阿里巴巴集團
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