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北京故宮宣布 9月21日至10月1日暫停對公眾開放

2019-09-11 10:49聯合報 記者林則宏╱即時報導

北京故宮11日上午發布公告稱，「根據工作需要和安排，故宮博物院於2019年9月21日至10月1日，暫停對社會開放。」

北京故宮並未進一步說明需要連續閉館長達11天的具體原因，據悉可能與大陸將於「十一」前後舉行中共建政70周年大閱兵等系列慶祝活動有關。

北京故宮公告，9月21日至10月1日暫停對公眾開放。（新華社）
北京故宮公告，9月21日至10月1日暫停對公眾開放。（新華社）
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北京故宮館長
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