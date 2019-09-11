參與反送中抗爭被控台藝大港生 獲准保釋返台就學

2019-09-11 10:20 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



據香港星島日報報導，因參與反送中抗爭而被控涉嫌非法集結罪的台藝大羅姓港生，11日在九龍城裁判法院出示國立台灣藝術大學在學證明等文件後，獲法庭批准由其母親繳交港幣3萬元人事保釋後得回台繼續學業，但須於下個月23日返回香港與同案其他15名被告一同再提訊。

報導稱，8月11日在深水埗及港島東進行的遊行並未獲得香港警方發出「不反對通知書」，是次遊行最後爆發衝突，香港警方當晚於尖沙嘴拘捕多人，羅姓港生也因被控非法集結罪而不得離開香港。

羅姓港生原曾被控投擲汽油彈和石塊而遭拒絕保釋，但他駁斥這項指控。九龍城裁判法院早前准許羅姓港生，以港幣5,000元現金保釋，但不准他離開香港。羅姓港生11日向九龍城裁判法庭申請更改保釋條件。

羅姓港生委任律師香港資深大律師彭耀鴻表示，羅姓港生現為台藝大電影系三年級學生，必須回到台灣繼續升學。羅姓港生也提供台藝大學生證、在學證明等文件，以及一份僱傭合約證明他今年暑假返回香港是為了實習，同時也呈上他在案發前已購買的返台機票。

彭耀鴻指，被告並非即時虛構其讀書及離港安排，加上其父母、家人及所有關係均在香港，沒有實質的棄保潛逃風險。法庭最後同意羅姓港生以原有5,000元保釋金以及3萬元人事擔保外出。