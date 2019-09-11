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北京台胞中秋茶會 歡聚一堂

2019-09-11 02:21聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

由台盟中央、大陸全國台聯共同主辦的「2019年在京台胞中秋茶話會」10日在北京台灣會館舉辦，200多位在北京的台胞、台商、台生代表等歡聚一堂，共迎傳統中秋佳節。

據中新社報導，大陸全國台聯副會長鄭平在致辭中向與會來賓和台灣鄉親致以節日問候和良好的祝願。

他表示，今年是大陸改革開放41周年，改革發展成就舉世矚目，同時也為廣大台胞提供了無限的機遇。

他指出，兩岸同胞是一家人，加強兩岸經濟文化交流和融合發展，符合兩岸同胞的根本利益，增進廣大台灣同胞的福祉，是台灣同胞的前途所在。

他說，只要兩岸同胞攜手同心、排除干擾、克難前行，兩岸關係和平發展的道路就越走越寬廣，祖國和平統一的進程就越來越順暢，中華民族偉大復興的大勢就越來越強勁。

合唱組曲「我們都是追夢人」、手語表演「來自心海的消息」茶話會上，北京市台聯台胞合唱團、台灣建設協會等台胞團體表演多種形式的文藝節目，贏得陣陣掌聲。

在京台灣婦女會會長馮凱瑜受訪時說，在這裡感受到大陸對台灣同胞的關懷，也見到久未重逢的台商和台生朋友；在此月圓人團圓的時刻，能把一年成長的歷程和共同的喜悅分享給朋友，感到非常開心。

北京大學讀書的台生陳文成表演結束後表示，每逢佳節倍思親，在活動中台胞一同交流感情，像回到家一樣，非常有意義。

北京大學台聯台商
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