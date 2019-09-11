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山西長治 中國神話的故鄉

2019-09-11 02:22聯合報 大陸特派員王玉燕／山西長治報導

上黨門，展現「有門沒有府，有門不見園」的建築奇觀。「晨鼓暮鐘」的鐘樓，歷經歲月洗...
上黨門，展現「有門沒有府，有門不見園」的建築奇觀。「晨鼓暮鐘」的鐘樓，歷經歲月洗禮，依然矗立藍天下（圖）。特 派員王玉燕／攝影
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地處太行山之巔的長治市，平均海拔1千公尺，有「與天為黨」之說，史稱「上黨」，是歷史文化名城。上黨門，是長治市的代表性建築，來到長治，一定要到上黨門；到了上黨門，必得登上城樓，感受風馳雲動「晨鼓暮鐘」的傳奇。

上黨門，展現「有門沒有府，有門不見園」的建築奇觀（圖）。「晨鼓暮鐘」的鐘樓，歷經...
上黨門，展現「有門沒有府，有門不見園」的建築奇觀（圖）。「晨鼓暮鐘」的鐘樓，歷經歲月洗禮，依然矗立藍天下。 特派員王玉燕／攝影
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被稱為古建築博物館

長治有2300多年的建城歷史，為中國歷朝歷代郡、州、府所在地。殷商時期，古黎國在此建都，子民就是黎民，「黎民百姓」一詞源於此。中國神話傳說女媧補天、后羿射日、精衛填海等，均出自這裡，因此長治被譽為「中國神話的故鄉」。而全大陸現存宋、元之前的古建築，有70%在山西，而其中的50%在長治境內，長治也被稱為「古文化和古建築博物館」。

上黨，自古被稱為中原門戶，在歷史進程中，曾多次起到過舉足輕重的關鍵作用；「玄宗蓄勢」、「秦瓊賣馬」、「陸登抗金」、「王佐斷臂」等故事，都發生在這塊土地上。

列全國文物保護單位

上黨門，隋代上黨郡署大門，長治市的代表性建築。 特派員王玉燕／攝影
上黨門，隋代上黨郡署大門，長治市的代表性建築。 特派員王玉燕／攝影
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上黨門是大陸全國文物保護單位，位於長治市西大街的府坡街北端，是隋代上黨郡署的大門，始建於隋開皇年間；唐玄宗李隆基任潞州別駕時，在衙署內大興土木，增建飛龍宮、德風亭，最盛時，亭堂樓宮有280餘間。金元之際，毀於兵火。明洪武三年重建上黨門門庭，後又增建鐘鼓樓。弘治三年重修，1932年再次重修。

現存的上黨門是明代重建，坐北朝南，只是兩座樓、一面牆加一扇門，形成了「有門沒有府，有門不見園」的建築奇觀。

在中國古建築中，凡是皇宮、殿堂、衙門等象徵權力的處所，多為坐北朝南；因此，上黨門同為坐北朝南而建。按堪輿學左青龍、右白虎的理論，「雲動」匾額應和鐘樓同位，居上首（東側）；「風馳」匾額應和鼓樓一體，對稱於「雲動」，懸掛在下首（西側）的鼓樓上。但是上黨門的建築布局，卻是掛有「風馳」牌匾的鼓樓在東側的上首；掛有「雲動」牌匾的鐘樓，卻建在上黨門西側的下首。

鐘鼓異常布局有典故

為何上黨門鐘鼓樓的位置是反的？根據記載，明天順三年，潞安知州李浚將「鼓樓」移建於上黨門左首（東）後，從此，便形成了鼓樓居左，鐘樓位右，兩樓列上黨門門庭東西、「晨鼓暮鐘」的異常布局與風格。而李浚當時為何這麼做，其中的目的和寓意已不得而知。不過，也正是這種布局的異常，上黨門「晨鼓暮鐘」才給後人留下無盡的聯想與解讀，更為上黨門憑添幾許神祕色彩。

建築文物博物館
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