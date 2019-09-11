海南變現代 僑胞：顏值高了

2019-09-11 02:21 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



「40多年前我離開瓊海的時候，很少看到轎車，老家的路坑坑窪窪，村道崎嶇狹小，連條像樣的水泥路都沒有。」回憶起當年情景，香港瓊海同鄉會副會長陳學錦不禁感慨，「我從海南到香港，要先坐船到廣州，一票難求」。

據中新社報導，海南是中國知名僑鄉，約390萬瓊籍華僑華人分布在59個國家和地區。僑鄉風貌日新月異，讓瓊籍華僑華人感到欣喜。

當前，海南正在建設自貿區（港），發展互聯網產業、旅遊產業、現代物流業、醫療健康產業等十二大重點產業，聚焦南繁育種、深海科技、航天科技等領域，打造南繁科技城、三亞深海科技城和文昌國際航天城。

「家鄉顔值高了，也提昇了氣質。」陳學錦說，博鰲亞洲論壇永久落戶為瓊海帶來千載難逢的機遇。今年論壇年會期間，海南利用博鰲美麗鄉村會客廳，開展外事交流、招商引資活動，「田園風」和「國際範」碰撞出別樣味道。

走進博鰲鎮沙美村，蛙鳴鳥叫聲不斷，古樹錯落有致，山巒林野、田園風光和海河湖泉景色融為一體，如立畫卷之中。

自2017年被納入博鰲田園小鎮美麗鄉村建設以來，沙美村吃上旅遊飯的村民越來越多，在外打工的人慢慢回流。去年4月至今，沙美村接待遊客超80萬人次，收入200萬餘元（人民幣，下同）。

醫療旅遊是瓊海的另一大特色。博鰲樂城國際醫療旅遊先行區2013年獲批，目前園區已有8個項目建成運營，開工建設27個項目，受理總投資額600億元，完成投資71億元。

這吸引著華僑華人的目光，英國愛爾蘭海南同鄉會會長陳敏琪看中海南醫療健康領域商機，計劃在此引入高端網路生物預防醫學。「博鰲樂城國際醫療旅遊先行區特有的優惠政策加上海南島的度假資源優勢，很有潛力。」