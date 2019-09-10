忘帶身分證怎辦？大陸新規 靠微信也能搭機

2019-09-10 21:53 聯合報 記者 聯合報 記者 陳言喬 ╱即時報導



大陸民航局公安局副局長李岩表示，9月15日前，大陸203家機場將完成民航臨時乘機證明系統的設備安裝、調試，未來未帶身分證的旅客，可憑微信申請此臨時證明搭機。

據中國網報導，臨時乘機證明，是為沒有攜帶身分證的民航旅客提供的一種服務措施。據統計，去年全大陸機場累計辦理臨時乘機身分證明270餘萬次，平均每天辦理約7400人次。常見的辦理方式主要包括人工辦理和自助終端辦理兩種，辦理時旅客需要尋找辦理窗口，因此花費一定的時間成本。

李岩表示，民航局組織研發了民航臨時乘機證明系統，為廣大旅客提供一個全大陸適用、便捷高效的網上辦理管道。該系統有申辦軟體與驗證設備組成，申辦軟體登錄方式有三種：一是在微信小程式中搜索點擊「民航臨時乘機證明」，二是用微信掃描小程式的二維碼，三是在微信「城市服務—交通出行」中點擊「臨時乘機證明」選項。

旅客登錄後按照提示步驟可很快完成申請，提交後60秒內即可獲得電子防偽二維碼，憑此二維碼辦理值機手續和接受安全檢查，有效期是15天。

報導指，自去年8月以來，該系統先後在深圳、長春、榆林、徐州、襄樊等機場上線試運行，累計辦理臨時乘機證明廿餘萬人次；試運行期間，系統運轉穩定、操作便利、安全可靠。