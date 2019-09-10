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被控非法集結罪 港生獲准離港來台繼續升學

2019-09-10 17:44聯合報 記者李仲維╱即時報導

在國立藝術大學修讀電影系的21歲港生羅樂文，因參加反送中示威活動遭控非法集結罪，她已獲香港法院准許離港來台繼續升學

綜合港媒報導，8月中旬民間自發舉行的深水埗及港島東遊行，最後演變為多起衡突，其中16名年屆16歲至27歲示威者被指在尖沙嘴非法集結，均被控非法集結罪。

羅樂文於9月初升讀大學三年級，早前希望法庭批其離港遭拒，今再次向法庭申請更改保釋條件，獲准離港赴台灣繼續升學，惟其母親須交港幣3萬元作人事擔保。羅樂文也必須於10月23日返港與同案其他被告一同提訊。

資深大律師彭耀鴻代表被告稱，被告為台灣國立藝術大學電影系學生，須回到台灣繼續升學，就讀大學三年級。控方於上次提堂時，以被告未能提出在台就讀的證明，「口講無憑」，這次帶來一疊證明文件，包括學生證、在學證明及往年成績表等，被告也提交雇佣合約以證明他於今年暑假回港是為了實習工作。

彭耀鴻也提出羅樂文於8月7日購買的返台機票，證明被告早在案發前已定好在本月15日返台。被告本亦購買機票準備於8月14至27日飛往台中參觀影展，惟因被捕而被迫取消行程。

彭耀鴻反駁控方，稱控方聲稱獲得影片截圖，發現被告涉嫌在示威者使用雷射槍攻擊警員、投擲磚頭、汽油彈及推倒鐵馬時現身案發現場，但截圖非但不清晰，而且控方指稱是被告的身影則穿戴黃色地盤頭盔、手套、面罩、護目鏡及綠色長褲，「放大嘅話一百幾十人都咁嘅裝束」。

裁判官黃國輝批准羅樂文離港，並獲准以港幣5,000元現金擔保，但新增條件為其母親須交出3萬元為人事擔保，若羅樂文在香港，須繼續遵守宵禁令以及居住在報稱的地址。

羅樂文(中黑衣女生旁)在多名親友掩護下離開法院。圖／取自星島日報網站
羅樂文(中黑衣女生旁)在多名親友掩護下離開法院。圖／取自星島日報網站
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