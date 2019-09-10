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「網紅」花海3天被踩爛 網友：沒想到這麼快

2019-09-10 16:17世界日報 中國新聞組／北京10日電

短短三天，一片格桑花海就被遊客踐踏得「傷痕累累」。 圖／取自齊魯晚報
短短三天，一片格桑花海就被遊客踐踏得「傷痕累累」。 圖／取自齊魯晚報
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「賞格桑花海不用在到西藏」，濟南的一座土丘，最近開滿了粉紅色的格桑花，成為新晉的「打卡」熱點。這片花海可不是自己長成的，而是濟南市府的工作人員在一座渣土山上，花了三個月細心栽培而成。沒有想到，百花盛開，觀光客蜂擁而至，短短三天，花海就被踐踏得「傷痕累累」。

齊魯晚報報導，在網友拍的照片裡，這片盛放的格桑花海，和遠處的青山相連，非常震撼。不少市民專程前往欣賞、拍照，周末人多的時候，甚至會造成道路壅塞。

雖然入口處被拉起了警戒線，花叢中顯眼處也被放置了提示牌「花木共賞，人人呵護」。但許多賞花的民眾仍然跨過警戒線，站在花叢中拍照，還會摘下格桑花拿在手中擺造型。短短幾天，原本茂密的花海，竟然被不文明的遊客硬生生地踩出一條又一條的「路」來。

有網友批評，「好多人都在花海裡搭帳篷，真的太過分了」、「素質是個好東西，可惜不是人人都有」、「前幾天宣傳的時候就知道會這樣」，但也有網友建議，「修出兩條小徑供人觀賞拍照豈不是更好，一味地譴責或靠圈起圍欄，不如從一開始規化設計好，給觀賞的人提供方便」。

其實這片花海，就在幾個月前，還只是一片裸露的渣土山。濟南市園林和林業綠化局通過隨坡就勢、客土上山等工作，改善綠化條件，才形成這片美麗的花海。

工作人員介紹，這裡播種了能夠快速覆蓋的紫穗槐、刺槐、紫花苜蓿、狗牙根、格桑花、大花金雞菊等植物。除了格桑花外，其他的紫穗槐、大花金雞菊等也已經紮根開始生長，一年三季都將有鮮花盛開。

看到僅僅過了三天就已經「遍體鱗傷」的格桑花花海，工作人員無奈表示，現在只希望它能撐過中秋假期和十一長假，等待下個花期，能夠得到市民更加文明的觀賞。

「賞格桑花海不用在到西藏」，濟南的一座土丘，最近開滿了粉紅色的格桑花，成為新晉的...
「賞格桑花海不用在到西藏」，濟南的一座土丘，最近開滿了粉紅色的格桑花，成為新晉的「打卡」熱點。 圖／取自齊魯晚報
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