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只要半秒鐘 在廣州靠臉就能搭地鐵

2019-09-10 16:00聯合報 記者林則宏╱即時報導

想「靠臉吃飯」不容易，但在廣州，「靠臉搭地鐵」將不是夢。號稱全球首座AI智慧車站的廣州地鐵21號線天河智慧城示範站9日正式落成。在這裡，乘客只要預先完成註冊並綁定支付方式，透過檢票閘門前的臉部識別系統，只要半秒鐘時間，就能「刷臉」進站乘車。

據新華社及廣州日報報導，近年來，大陸在公共交通領域正大規模應用人臉識別技術以提升乘客通行效率。目前大陸高鐵「刷臉」進站已經十分普遍，機場、地鐵等場所也正積極推廣人臉識別進站。

廣州地鐵智慧示範車站目前僅在地鐵3號線的廣州塔站、21號線的天河智慧城站上線，待測試成熟後將推廣使用。乘客只需要在廣州地鐵乘車碼小程序或廣州地鐵App上實名註冊個人資料並綁定支付方式，即可「刷臉」進站搭車。

新華社指出，廣州地鐵這座智慧示範車站是由廣州地鐵集團、騰訊公司、廣州地鐵設計院等26家單位共同打造。

廣州地鐵已經形成營運里程達478公里的地鐵網，日均客運量近900萬人次。廣州地鐵集團副總經理蔡昌俊說，「智慧地鐵示範車站採用迭代更新的軌交智慧操作系統，將為全國城軌大規模推廣智能化技術和設備積累經驗。」

蔡昌俊指出，目前刷臉閘機仍處於測試階段，感應速度大概是500毫秒，希望未來能達到300毫秒，讓「刷臉」和刷地鐵卡的通行速度一樣快速。

號稱全球首座AI智慧車站的廣州地鐵21號線天河智慧城示範站，率先將臉部識別系統運...
號稱全球首座AI智慧車站的廣州地鐵21號線天河智慧城示範站，率先將臉部識別系統運用於檢票閘口。中新社
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