大陸公布成功自日本索回國寶—「曾伯克父」青銅組器

2019-09-10 11:39 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



據央視新聞報導，大陸國家文物局10日上午召開記者會正式對外公布，成功自日本索討回國的「曾伯克父」青銅組器。國家文物局副局長關強表示，這是中國近年來在國際文物市場成功制止非法交易、實施跨國追索的價值最高的一批回歸文物。

人民日報指出，今年3月初，疑似中國流失文物曾伯克父青銅組器現身東京文物拍賣市場，引發關注。大陸國家文物局立即啟動流失文物追索預案，組織各方專業力量，開展文物鑒定研究、進行考古資料比對、核查文物進出境記錄，迅速鎖定該組文物應源自湖北隨州曾國墓葬，並掌握文物為近年遭盜掘、走私出境的重要依據。

3月9日，大陸國家文物局緊急照會日本駐北京大使館，向其通報流失文物資訊，明確指出曾伯克父青銅組器系非法出口且疑似被盜掘走私文物。依據中日兩國共同加入的聯合國教科文組織「關於禁止和防止非法進出口文化財產和非法轉讓其所有權的方法的公約」規定，提請日方採取一切必要措施、協助中方解決文物返還問題。

經多方施壓和努力，這批文物於8月23日深夜順利運回北京。大陸國家文物局組織專家研究鑒定，將該組八件青銅器整體認定為「國家一級文物」。這組青銅器是湖北隨州地區春秋早期曾國高等級貴族墓葬出土文物，經過銹蝕產物分析與銹蝕層性狀的觀察等，可判斷其為近年來被盜掘出土。

央視新聞稱，整組青銅器鼎、簋、盨、壺、甗、霝器類同現，品類豐富，鑄造精緻、保存完整，均有銘文，多達330字，蘊含著豐富的歷史與文化訊息。曾伯克父器物群為目前考古發現所未見，對於研究春秋時期歷史文化、曾國宗法世系，以及青銅器斷代與鑄造工藝均具有重要的學術價值。