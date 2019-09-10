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挑戰上海Costco 必要商城揚言買貴退10倍差價

2019-09-10 11:28世界日報 綜合報導

挑戰上海Costco 「必要商城」揚言買貴退10倍差價 (取材自虎嘯網)
挑戰上海Costco 「必要商城」揚言買貴退10倍差價 (取材自虎嘯網)
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Costco中國首家門市日前在上海開業，除了掃貨的消費者，Costco在零售領域的學習者、觀察者也紛紛前往朝聖，中國C2M電商「必要商城」向Costco發起價格挑戰，鼓勵消費者只要從9月10日到29日，20天內看到必要比Costco貴的同類商品，就把差價的10倍作為獎金補給用戶。

虎嘯網報導，必要商城市場副總裁苗芳赫表示，經過考察發現Costco商場內陳列的商品大多產自中國，並且同等品質下的商品，價格比必要商城上的商品平均至少高30%左右，有些甚至是必要商品價格的幾倍之多，於是考察團向總部請示並予以同意後，宣布了這次價格挑戰。

隨後，必要官方公眾號發布具體的挑戰規則：從9月10日到29日，未來20天內，Costco中國門市售賣的同品類、同類型、同規格、同品質商品價格低於必要平台價格，只需要使用者提供現場視頻，視頻中包含必要app對比商品詳情頁面，就可聯繫必要平台客服申請獎勵，獎金為商品差價的稅前十倍。

必要挑戰Costco，就如同螞蟻挑戰大象，雖然必要成立僅5年，2018年GMV接近人民幣20億，預計2019年也就人民幣30億左右；而Costco是一家誕生43年的老牌零售巨頭，2018年已在全球開店762家，GMV達到1384億美元的體量；5歲企業挑戰43歲零售巨人，可見二者力量之懸殊。

必要敢於向Costco發起挑戰，苗芳赫給出的解釋是，底氣來自對中國消費者的瞭解，以及看好電商在中國的潛力，雖然是挑戰，但也是一種致敬，用畢勝的話說，「挑戰歸挑戰，Costco的成功，背後因素很多，每一個前輩值得我們尊重，要學習人家幾十年的運營經驗、優秀之處。」

必要挑戰Costco的比價中，雖是挑同品類、同產地、同功能商品，但是不同品牌必然存在差異，而「品牌溢價」是消費者甘心付出的「精神帳單」，所以挑戰背後也折射出新舊模式（通路商）對品牌的態度之爭。

直接把工廠好貨與消費者連接，去掉中間環節，是必要商城CEO畢勝首創C2M模式必要商城的動機，他認為對消費者而言，並不關心什麼是「C2M」，他們更關心的是如何用人民幣300元買到人民幣3萬元的Prada製造商產的包包，換而言之，在消費市場中，驅動人性的本質是低價買到高性價比、優質服務的商品。

Costco人民幣品牌

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