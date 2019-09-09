兩岸旅遊業者共勉：蓄勢待發、共創未來

2019-09-09 23:00 聯合報 記者 聯合報 記者 陳言喬 ╱即時報導



面對大陸宣布八月起不再受理陸客赴台個人遊簽證申請的衝擊，台旅會北京辦事處9日傍晚邀請台灣航空、鼎泰豐、貿協等單位企業代表與大陸部分組團社座談聯誼。與會人員表示，兩岸交流可以化解誤會，希望這只是暫時的措施，大家還是要做好準備迎接未來。

華航北京首代張志潔說，兩岸關係應是個長久「融合」的路程，不能只看目前短期遭遇的障礙，他舉琉球群島的例子說，琉球面積是台灣的十五分之一，但吸引陸客達八百萬，台灣最多一年只有四百萬名陸客，未來只要再開放，台灣還是有很大的潛力。

他說，兩岸關係現在有障礙，讓很多業者不得不重新進行市場研究，但這些都是蓄勢待發的過程，他相信未來兩岸關係會變好，屆時大陸遊客赴台遊可能一下爆滿，現在他們的工作，是在為以後的陸客赴台井噴做好準備。

張志潔認為台灣仍是大陸人民旅遊的最佳去處，陸客如果遇到心情不好的時候，可以來台灣散心紓解心情；而高興開心的時候更可以來台盡情奔放。

出席的大陸組團社代表表示，從今年年初以來，台灣遊一直呈現火爆趨勢，看似不受政治問題影響。

一名專做個人遊的大陸旅行社經理說，他們到六月年度目標就已完成了六成，提早達標，無奈八月起大陸宣布暫停赴台個人遊簽證，他們只能配合政策，但也在想是否能從醫美或商務旅遊這兩個口子推展個人遊，維持兩岸旅遊關係不斷。

大陸另一名負責團隊遊的組團社經理表示，他們在八月一日宣布新政策前，還舉行了五十場赴台灣的說明會，赴台遊其實還是很受歡迎的，但在得知個人遊被限制後，赴台團隊遊幾乎二話不說也已逐漸式微，對大陸年輕人來說失去了一個可以觀察台灣各種風土人情的機會，希望這個限縮政策能儘早結束。

台旅會北京辦事處主任洪東濤表示，儘管現在兩岸關係出現一些問題，但他們仍會努力鞏固既有的大陸合作方，維持原有的成績。他說，台旅會今年推的是「小鎮旅遊」，明年將是「脊梁山脈旅遊年」，都是在吸引對台灣深度遊有興趣的大陸遊客。