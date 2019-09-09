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兩岸旅遊業者共勉：蓄勢待發、共創未來

2019-09-09 23:00聯合報 記者陳言喬╱即時報導

面對大陸宣布八月起不再受理陸客赴台個人遊簽證申請的衝擊，台旅會北京辦事處9日傍晚邀請台灣航空、鼎泰豐、貿協等單位企業代表與大陸部分組團社座談聯誼。與會人員表示，兩岸交流可以化解誤會，希望這只是暫時的措施，大家還是要做好準備迎接未來。

華航北京首代張志潔說，兩岸關係應是個長久「融合」的路程，不能只看目前短期遭遇的障礙，他舉琉球群島的例子說，琉球面積是台灣的十五分之一，但吸引陸客達八百萬，台灣最多一年只有四百萬名陸客，未來只要再開放，台灣還是有很大的潛力。

他說，兩岸關係現在有障礙，讓很多業者不得不重新進行市場研究，但這些都是蓄勢待發的過程，他相信未來兩岸關係會變好，屆時大陸遊客赴台遊可能一下爆滿，現在他們的工作，是在為以後的陸客赴台井噴做好準備。

張志潔認為台灣仍是大陸人民旅遊的最佳去處，陸客如果遇到心情不好的時候，可以來台灣散心紓解心情；而高興開心的時候更可以來台盡情奔放。

出席的大陸組團社代表表示，從今年年初以來，台灣遊一直呈現火爆趨勢，看似不受政治問題影響。

一名專做個人遊的大陸旅行社經理說，他們到六月年度目標就已完成了六成，提早達標，無奈八月起大陸宣布暫停赴台個人遊簽證，他們只能配合政策，但也在想是否能從醫美或商務旅遊這兩個口子推展個人遊，維持兩岸旅遊關係不斷。

大陸另一名負責團隊遊的組團社經理表示，他們在八月一日宣布新政策前，還舉行了五十場赴台灣的說明會，赴台遊其實還是很受歡迎的，但在得知個人遊被限制後，赴台團隊遊幾乎二話不說也已逐漸式微，對大陸年輕人來說失去了一個可以觀察台灣各種風土人情的機會，希望這個限縮政策能儘早結束。

台旅會北京辦事處主任洪東濤表示，儘管現在兩岸關係出現一些問題，但他們仍會努力鞏固既有的大陸合作方，維持原有的成績。他說，台旅會今年推的是「小鎮旅遊」，明年將是「脊梁山脈旅遊年」，都是在吸引對台灣深度遊有興趣的大陸遊客。

但他也說，大陸居民赴台個人遊，可能在今年十月初達到一個階段，根據時間的測算，接下來的中秋連假與大陸十一連假，應該還有在八月以前取得大陸居民往來台灣通行證（大通證）的個人遊陸客，但自此以後，赴台個人遊可能會下降，屆時旅遊、運輸業者可能要有另外因應之道。

台旅會北京辦事處九日傍晚邀請台灣駐京業者代表與大陸旅行社組團業者座談聯誼。由左至...
台旅會北京辦事處九日傍晚邀請台灣駐京業者代表與大陸旅行社組團業者座談聯誼。由左至右為鼎泰豐總經理馬文宇、貿協首代楊光明、華航首代張志潔、台旅會北京辦主任洪東濤。特派記者陳言喬／攝影
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陸客北京連假

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