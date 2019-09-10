媽祖牽線 兩岸信眾昆山結緣

2019-09-10 01:55 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



「通過媽祖文化，可以促進大陸和台灣信眾之間的交流，締結兩岸一家親的同胞情誼。」大陸全國台企聯福建江西片區會長、泉州市台資企業協會會長楊榮輝受訪時如是說。

據中新社報導，日前，2019年海峽兩岸媽祖文化交流暨湄洲媽祖巡安布福江蘇、上海活動在莆田啟動。媒體隨湄洲媽祖一同乘坐動車來到江蘇省昆山市，與台灣鹿港媽祖一同匯聚昆山市慧聚天后宮。

來自台灣雲林的楊榮輝在福建泉州經商三十年，這次跟隨湄洲媽祖共同巡安江蘇昆山、常熟，上海等地。他指出，媽祖最早就是從湄洲島傳到台灣。我們從小就接觸媽祖，台灣有很多信仰媽祖的信眾，對媽祖文化非常重視。

楊榮輝說，隨著許多福建人外出打拚的腳步走出國門，發展至今，媽祖蹤跡遍布全大陸各地乃至世界範圍。

7日清晨，兩岸媽祖祈福大典在昆山圓通寶殿廣場舉行。禮台中央，媽祖金身端莊肅穆。禮炮鳴發，兩岸信眾依古制著禮服，持香火，三跪九叩，同謁媽祖，共享平安。活動現場，兩岸民俗傳統藝術演出隊伍齊聚演出精彩節目，兩岸書畫名家受邀參與慈善義賣，兩岸一家親的氛圍濃厚。

昆山是大陸台商投資最為密集地區，現有4400多家台企，10萬多台商及家屬。昆山台協會榮譽會長孫德聰表示，媽祖文化落地昆山，使台商有了心靈寄託。昆山慧聚廣場也成為了昆台兩地同胞交流互動的平台。

昆山台商大陸精神家園建設與昆山深化兩岸產業合作試驗區建設的叠加效應，成就了台商在大陸最佳的投資環境。