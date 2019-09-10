遊太行山 必去3峽

2019-09-10 01:56 聯合報 大陸特派員 聯合報 大陸特派員 王玉燕 ／山西長治報導



太行三峽發展旅遊業，給山區民眾帶來工作機會；圖為八泉峽景區扶貧攤位。 特派員王玉燕／攝影 分享 facebook 三晉，戰國時期趙、魏、韓三國故地，現指山西省。山西南臨黃河，西鄰呂梁山，東靠太行山。在太行山南段與太岳山之間，有一塊高原盆地，長治市就坐落在這裡。

太行多名山，天脊山國家地質公園的通天峽，太行山大峽谷國家地質公園的青龍峽、八泉峽，雄中含幽，幽中有險，秀麗蘊奇，匯聚了太行山水的精華，組成一幅連綿的大自然美景。

八泉峽風景壯美、多變，圖中嵌在山壁上的「天空之城」電梯，頗為壯觀。 特派員王玉燕／攝影 分享 facebook 從長治驅車向東往平順縣，經過長長的隧道與巍峨的群山，即來到虹梯關鄉境內、被譽為「北方小九寨」的通天峽。

通天峽隸屬天脊山國家地質公園，峽谷長約26公里，經地質學家考證，地貌形成於寒武紀的地殼運動，距今大概有8億多年的歷史。峽谷內的景點，都是純天然形成。在高聳蜿蜒的山谷間，兩岸壁立千仞，瀑布接連不斷，小橋流水，棧道崎嶇，獼猴在山間峭壁與樹枝上跳躍攀援，繪成天然的山水國畫。

穿過通天洞，搭乘纜車過亞洲傾斜度最高的索道，來到山巔；正前方有一條如同蒼龍蜿蜒的通天之徑，「龍首」的位置就是天露台。登上用五彩透明玻璃鋼鋪架的平台，太行風光盡收眼底。

青龍峽原生態自然風景區，位於壺關縣大河村，全長5公里，有青龍潭、蓮花台、狐仙洞、馬奇寨等4個景點，自然風光優美。青龍峽谷底到處是奇形怪狀的靈石，最大的一塊靈石為長方形。距大靈石不遠處，峽谷底部有一個河床斷層，溪水從斷層懸崖峭壁頂端跌入深潭，形成巨大的瀑布；長年累月，瀑布沖刷形成水潭，潭水青翠碧綠。當地民間傳說，古時青龍潭內有一條青龍，溫順可愛，乖巧伶俐，喜歡與人嬉戲，故人們為水潭起名叫青龍潭，也叫乖龍潭。

也在壺關縣境內的太行山大峽谷，被譽為「千里太行第一峽」，並被評為「中國最美地質公園」。數億年的滄海桑田，在刀削斧劈的群峰之間，太行山大峽谷集雄、奇、險、幽於一體，其中，以中段的八泉峽風景最為壯美、多變。

八泉峽因八股泉水同出一地，以及峽谷中部有兩處泉群均為八個泉眼而得名。景區內有泉源300餘處，飛瀑30餘；有地上、水中、天上遊三大特色，「偉人峰，伯陽山；雲崖棧，天上人家；高峽平湖，八泉源；皮筏遊，絕壁走」四大景點。遊客可以領略「抬頭張家界、低頭九寨溝」的八泉峽魅力。

八泉峽景區的「天空之城」旅遊電梯，本身就是觀光點。這座電梯耗資3000萬元人民幣，高達208公尺，掛立於懸崖絕壁，擁有世界最高崖壁電梯多層透明觀光眺台、世界全露天觀光高度最高、世界運行速度最快的貫通門式戶外觀光電梯三項世界紀錄。遊客乘「天空之城」，也是訓練膽量。

練膽的還有高空索道纜車。投資1.2億元的高空索道，總長2954公尺，高差369公尺，全線運行時間約12分鐘，翻越13座山梁，34個支架，是大陸唯一的、施工難度最大的拐彎索道。「會當臨絕頂，一覽眾山小」，在纜車中舉目眺望，八泉峽雄偉壯麗的風光，盡收眼底。

大陸這幾年積極輔導貧困地區扶貧、脫貧，太行三峽發展旅遊業，給山區民眾帶來了工作機會，不僅做到精準扶貧，更幫助他們走出大山，迎接新的人生。