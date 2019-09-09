穩定豬價 陸祭高額補助、釋出儲備豬肉

2019-09-09 22:24 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



在非洲豬瘟肆虐下，大陸近期最火議題非「穩定豬價」莫屬，在多部門聯動打出「組合拳」後，中共國家發改委、農村部今日再聯合發布《關於做好穩定生豬生產中央預算內投資安排工作的通知》，將實施補助生豬規模化養殖場建設及處理糞汙的方案。其中，對明年底前新建、改擴建種豬場、規模豬場等給予一次性補助，最高不超過2500萬元人民幣。

另外，廣東當局計劃中秋、十一期間，再投放省級凍豬肉儲備3150噸。

據新華社，《通知》指出，大陸中央預算內投資對2020年底前新建、改擴建種豬場、規模豬場（戶），禁養區內規模養豬場（戶）異地重建等給予一次性補助，主要支持生豬規模化養殖場和種豬場建設動物防疫、糞污處理等基礎設施建設。補助最低不少於50萬元、最高不超過500萬元。

《通知》要求，將擇優選擇100個生豬存欄量10萬頭以上的非畜牧大縣開展畜禽糞汙資源化利用整縣推進，對符合條件的項目縣，投資補助最多不超過3000萬元。據報導，有業內人士認為，這有利於提高生豬養殖行業集中度及平滑豬價波動，「但養豬行業要形成工業化和標準化的大規模生產，還有很多功課要做」。