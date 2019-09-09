穩定豬價 陸祭高額補助、釋出儲備豬肉
在非洲豬瘟肆虐下，大陸近期最火議題非「穩定豬價」莫屬，在多部門聯動打出「組合拳」後，中共國家發改委、農村部今日再聯合發布《關於做好穩定生豬生產中央預算內投資安排工作的通知》，將實施補助生豬規模化養殖場建設及處理糞汙的方案。其中，對明年底前新建、改擴建種豬場、規模豬場等給予一次性補助，最高不超過2500萬元人民幣。
另外，廣東當局計劃中秋、十一期間，再投放省級凍豬肉儲備3150噸。
據新華社，《通知》指出，大陸中央預算內投資對2020年底前新建、改擴建種豬場、規模豬場（戶），禁養區內規模養豬場（戶）異地重建等給予一次性補助，主要支持生豬規模化養殖場和種豬場建設動物防疫、糞污處理等基礎設施建設。補助最低不少於50萬元、最高不超過500萬元。
《通知》要求，將擇優選擇100個生豬存欄量10萬頭以上的非畜牧大縣開展畜禽糞汙資源化利用整縣推進，對符合條件的項目縣，投資補助最多不超過3000萬元。據報導，有業內人士認為，這有利於提高生豬養殖行業集中度及平滑豬價波動，「但養豬行業要形成工業化和標準化的大規模生產，還有很多功課要做」。
另一邊廂，繼廣州日前宣佈在本月組織投放1600噸凍豬肉儲備後，廣東發改委昨日決定，3150噸省級凍豬肉儲備將根據市場實際情況於中秋和十一節日期間投放市場。
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