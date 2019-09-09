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中秋將至 大陸查出10批次月餅不合格

2019-09-09 21:25聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

大陸國家市場監管總局日前通報了2019年月餅專項抽檢情況。抽檢發現10批次樣品不合格，檢出2批次樣品微生物污染、6批次樣品食品添加劑超限量使用、2批次樣品質量不達標。

據中新經緯，中秋節臨近，市場監管總局及時組織開展月餅專項監督抽檢。

專項監督抽檢不合格月餅具體情況如下：

重慶商社新世紀百貨連鎖經營有限公司五里店店銷售的、標稱重慶市陵江食品廠生產的廣式火腿月餅(肉與肉製品類)，菌落總數不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為武漢食品化妝品檢驗所。

華潤萬家生活超市(浙江)有限公司杭州金沙大道店銷售的、標稱浙江隆偉食品有限公司委託浙江省杭州熙香食品廠生產的蘇式百果月餅(烘烤類)，黴菌不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為四川省食品藥品檢驗檢測院。

湖南省湘潭市岳塘區加佳福超市昭祥店銷售的、標稱湖南省永州市零陵區鴻達食品廠生產的蛋黃月餅(香芋蛋黃味)，防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為山東省食品藥品檢驗研究院。

廣西壯族自治區南寧市良慶區誠祥佳購物中心銷售的、標稱廣西壯族自治區柳州市興旺食品廠生產的蓮蓉味月餅(熱加工)，防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為廣東省生物工程研究所。

福建省福州市鼓樓區金譽麵包屋銷售的、標稱福建省福州金譽食品有限公司生產的草莓味月餅和哈密瓜味月餅，脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為上海市質量監督檢驗技術研究院。

黑龍江省大慶市薩爾圖區毅騰香港麥道西餅屋銷售的、標稱香港麥道國際集團有限公司委託黑龍江省大慶市讓胡路區好麥食品工坊生產的傳統月餅和拿酥月餅，脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為北京市產品質量監督檢驗院。

四川省成都市雙流區西航港銘澄食品經營部銷售的、標稱四川省廣安市岳池縣永興園食品廠生產的中秋月餅(牛肉味)，酸價(以脂肪計)不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為湖北省食品質量安全監督檢驗研究院。

上海閔行華漕大潤發商貿有限公司銷售的、標稱上海中景食品有限責任公司監製的、安徽省馬鞍山市康麗食品有限公司生產的無蔗糖黑麻椒鹽味月餅(蘇式月餅)，酸價(以脂肪計)不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為福建省產品質量檢驗研究院。

大陸查出10批次月餅不合格。（中新經緯微博）
大陸查出10批次月餅不合格。（中新經緯微博）
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月餅食品安全福建

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