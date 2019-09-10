山東煙台／福山大麵 細如銀絲 筋道有韌

2019-09-10 02:03 聯合報 大陸特派員 聯合報 大陸特派員 王玉燕 ／山東煙台報導



福山大麵非遺傳人權福健的徒弟，將麵團拉成龍鬚。 圖╱本報煙台傳真 分享 facebook 福山大麵是煙台傳統知名佳餚，已有兩三百年歷史，是中國四大麵條之一。製作技藝複雜，經和麵、打條、拉抻而成麵坯，細如龍鬚。以柔滑鮮美、細如銀絲、品種繁多、工藝性強而著名。

福山大麵非物質文化遺產傳承人權福健，介紹福山大麵起源故事。據傳，明朝福山王家莊王姑娘，以善擀麵聞名鄉里；嫁給石嵐疃張秀才，得一子名張慶。張秀才貪圖富貴，拋妻棄子，後染天花，淪落行乞。王氏母子來到京城，偶遇張乞丐，王女原諒丈夫，兩人回鄉。張慶沒母親在旁指導，獨自動手學擀麵，始終不成，怒將麵團甩摔，麵卻黏於手，越拉越長；他反覆琢磨，終於研發出福山抻麵。回到故里後，與福山權家結親，開了麵館。張慶為人老實，店內均以大碗盛麵，生意極好，百姓將他的福山抻麵說成福山大麵。

權福健向記者示範和麵。他表示，必需要經過「抻5醒6」，達到三光：麵光、盆光、手光，接著由他的徒弟將麵團拉成龍鬚。福山大麵的麵坯分圓條和扁條兩種，圓條又有綠豆條、勻條、細勻條、一窩絲、龍鬚條等；扁條則有帶子條、燈草皮、扁條、韭菜扁、一窩絲韭菜扁等20多種。鹵汁分大鹵、溫鹵、炸醬、肉絲、蝦仁、三鮮、海味、清湯、幹拌、燴勺等幾十種。

福山大麵特點是鮮、香、揉、韌、廣。鮮，鹵汁原料多採用當地主產的海鮮產品為主；香，無論是炸醬麵、溫鹵麵、大鹵麵、麻汁麵、肉絲麵、海鮮麵，都講究烹飪的火候，鹵汁求亮，炸醬求香；柔，和麵講究先加鹽，後加鹼，揣麵有度，醒麵有時；韌，經過製作時的摔打、拉抻，下鍋時的沸水燒煮，出鍋時的涼水過抄，麵條筋道有韌；廣，對食用對象而言，福山大麵是大眾小吃。