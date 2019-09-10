山東煙台／大陸北方唯一閩南建築 天后行宮

2019-09-10 02:03 聯合報 大陸特派員 聯合報 大陸特派員 王玉燕 ／山東煙台報導



蓬萊閣傳為秦始皇東巡求藥，漢武帝御駕訪仙之地。 圖╱本報煙台傳真 分享 facebook 煙台與媽祖文化有著悠久的歷史淵源，早在宋代，媽祖文化已傳播到膠東沿海地區。煙台市芝罘區的天后行宮，始建於清光緒十年，又稱福建會館，是由福建船幫商賈集資修建、供奉海神娘娘的古典寺院建築，建築精美，是中國大陸北方唯一的閩南式建築。

煙台原為山東沿海良港之一，清道光年間，發展商戶千餘家，是海上絲綢之路的中轉站，全國各地的船幫商賈來此經商，成為北方最重要的商貿碼頭之一。福建商人為了擴大與北方貿易往來，開始動工興建福建會館，前後耗時22年，於光緒三十二年竣工。興建會館所需銀兩由福建船商籌措，建築木、石材料，均由泉州工匠設計、雕刻、加工，再由海上運輸至煙台組裝而成，時稱「魯東第一工程」。會館建成後，成為福建同鄉祭祀媽祖的天后行宮，供奉媽祖神位。

天后行宮又稱福建會館，是中國大陸北方唯一的閩南式建築。 圖╱本報煙台傳真 分享 facebook

天后行宮媽祖是漁民的保護神，所以，當時在設計福建會館走向時候，媽祖自然要朝著大海方向。由於煙台的海在北面，所以福建會館有別於其他中國老建築大都是坐北朝南走向慣例，而是坐南面北的特殊格局。

煙台天后行宮1958年闢為煙台市博物館，前幾年博物館有了新址，這裡成為煙台民俗博物館，隸屬煙台市博物館。行宮由山門、大福殿、後殿、戲樓和兩廂五部分組成。山門是一座高大的木石結構建築，主門3間，兩側次門各一間，外加兩耳房，有14根柱礎支撐。南面是大殿，為天后行宮的主體建築，正中供奉天后聖母塑像。

2012年9月22日，來自台灣朝天宮的媽祖神像在天后行宮落座。 圖╱本報煙台傳真 分享 facebook

天后行宮建築特色是華麗雕飾，彷彿雕刻藝術品的展覽館。以種類而言，有木雕、石雕、琉璃雕；就形式而論，有圓雕、浮雕、深浮雕。各種雕刻藝術品引人入勝，惟妙惟肖。整座山門、大殿可以說是無木不雕，無雕不美。

2012年9月22日，來自台灣朝天宮的媽祖神像在煙台天后行宮落座，兩岸媽祖信仰開展宗教文化交流。