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山東煙台／明朝抗倭寇名將 戚繼光故里

2019-09-10 02:04聯合報 大陸特派員王玉燕／山東煙台報導

戚府，按照明代建築風格重修。 圖╱本報煙台傳真
戚府，按照明代建築風格重修。 圖╱本報煙台傳真
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位於渤海和黃海交界處的蓬萊市，是煙台市的縣級市，這裡不僅有「八仙過海」、「蓬萊仙境」的神話傳說，還是明朝著名抗倭寇名將戚繼光故里。

戚繼光祖籍安徽定遠，六世祖戚祥是明代的開國功臣，其子戚斌被封為明威將軍，世襲登州衛指揮僉事。從這個時候開始，戚家人便居住在蓬萊戚府，戚繼光在此度過了不少時光。

御賜牌坊：母子節孝坊。 圖╱本報煙台傳真
御賜牌坊：母子節孝坊。 圖╱本報煙台傳真
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倭寇是出沒於中國沿海一帶的日本海盜，常乘船入侵，並在岸上建立據點，人數從數千人到數萬人不等，一開始明朝軍隊經常吃敗仗。戚繼光任登州衛指揮僉事，西元1555年招募新兵，創立攻防兼備的鴛鴦陣，在浙江和福建取得多場戰役的勝利，令倭寇聞風喪膽，使東南沿海基本無倭患。戚繼光60歲去世，他大半生捍衛邊關、屢克強敵，給百姓安定的生活環境，被視為民族英雄。

戚繼光故里保留有明代嘉靖年間修建的兩座御賜牌坊和崇禎年間修建的戚繼光祠堂。1999年重修戚繼光故里，景區包括戚府、戚繼光兵器館、後花園、牌坊街、表功祠等。

戚繼光故里兩座戚氏牌坊，位於戚繼光祠南側約100公尺，東為「母子節孝」坊，西為「父子總督」坊，建於明嘉靖四十四年，是朝廷為表彰戚繼光祖母閻氏的貞節和父親戚景通的孝廉而建造，都是四柱三間五樓雲簷多脊花崗岩石雕坊。古牌坊氣勢宏偉，又不失含蓄克制，構圖精美，雕工細膩，具有很高的歷史價值和藝術價值，是少見明代大型石雕珍品。

按照明代建築風格重修的戚府，由於戚繼光官拜一品，按規定，所有廳堂都是五開間。戚府以戚繼光人生經歷為背景，設置橫槊堂、止止堂、孟諸書屋、悠憩堂等展廳。

戚家祠堂為明崇禎八年為褒揚戚繼光而建，賜額「表功」。祠為三進院落家廟式建築，門房、正祠各三間，門扇上陰刻楹聯「千秋隆祀典，百戰著勳名」，橫額「海上威風」。前廊兩側陳列刀、槍、劍、戟等古代兵器12件。

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