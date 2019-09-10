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山東煙台／丹崖仙境蓬萊閣

2019-09-10 02:02聯合報 大陸特派員王玉燕／山東煙台報導

鄰蓬萊閣海濱，立有八仙雕像。 圖╱本報煙台傳真
鄰蓬萊閣海濱，立有八仙雕像。 圖╱本報煙台傳真
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「忽聞海上有仙山，山在虛無縹緲間。」傳說渤海中有三座神山：蓬萊、瀛州、方丈，為神仙居住的地方，自古便是秦始皇、漢武帝求仙訪藥之處。遼東半島最北端有蓬萊島，島上蓬萊閣，就是傳說中神仙住所和人間仙境。

山東半島東部的煙台市，是大陸北方避暑和休閒度假勝地。蓬萊市為煙台的縣級市，也是蓬萊島所在地，「八仙過海」神話傳說，便發生在這裡。相傳呂洞賓、鐵拐李、張果老、漢鍾離、曹國舅、何仙姑、藍采和、韓湘子八位神仙，在蓬萊閣醉酒後，展示各自的寶器，凌波踏浪、渡海而去，「八仙過海、各顯其能」、「八仙過海，各顯神通」、「八仙過海，各憑本事」的傳說由此流傳，「海市蜃樓」奇觀更教人津津樂道。

蓬萊閣氣勢雄偉，為中國古代四大名樓之一。 圖╱本報煙台傳真
蓬萊閣氣勢雄偉，為中國古代四大名樓之一。 圖╱本報煙台傳真
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蓬萊閣在蓬萊市區西北的丹崖山上，主體建築建於宋朝嘉祐六年，與滕王閣、黃鶴樓、岳陽樓並稱中國古代四大名樓。蓬萊閣歷經風雨滄桑，如今已發展為以古建築群為中軸，蓬萊水城和田橫山為兩翼，四種文化（神仙文化、精武文化、港口文化、海洋文化）為底蘊，山（丹崖山）、海（黃渤二海）、城（蓬萊水城）、閣（蓬萊閣）為格局，登州博物館、古船博物館、田橫山、合海亭及黃渤海分界座標等20餘處景點為點綴，融自然風光、歷史名勝、人文景觀、休閒娛樂於一體的風景名勝區。

蓬萊閣主要由呂祖殿、三清殿、蓬萊閣、天后宮、彌陀寺等建築組成，主體建築坐落於丹崖極頂，閣樓高15公尺，坐北面南，雙層木結構，閣下面臨大海，建築凌空，海霧四季飄繞，素有「仙境」之稱。閣上四周環以明廊，可供遊人登臨遠眺，是觀賞「海市蜃樓」奇異景觀的最佳處所。

蓬萊閣以古建築群為中軸，閣下面臨大海，建築凌空。 圖╱本報煙台傳真
蓬萊閣以古建築群為中軸，閣下面臨大海，建築凌空。 圖╱本報煙台傳真
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蓬萊閣每年春夏、夏秋之交，空晴海靜之日，時有海市出現；海平面立起一片山巒，或奇峰突起，或瓊樓迭現，時分時聚，虛幻的瓊樓玉宇為古老「蓬萊仙境」增添神祕色彩。遊客來蓬萊閣，都希望能看到「海市蜃樓」奇觀，但可遇而不可求。宋朝詩人蘇東坡曾寫了一首「海市詩」來描述海市蜃樓：「東方雲海空復空，群仙出沒空明中，蕩搖浮世生萬象，豈有貝闕藏珠宮。心知所見皆幻影，敢以耳目煩神工。歲寒水冷天地閉，為我起蟄鞭魚龍。」蘇東坡當年曾任登州知府一職，雖然只有短短的五天，卻幸運地在離開那一天見到「海市蜃樓」，因而寫下這首詩。

蓬萊自古被認為是仙境，據傳是秦始皇派徐福出海尋仙，找尋「長生不老藥」之處。相傳只要過了山上的「丹崖仙境」牌坊，代表著你已入仙境，因此有「來蓬萊必登蓬萊閣」的說法。

「八仙過海、各顯神通」故事，源於蓬萊閣。 圖╱本報煙台傳真
「八仙過海、各顯神通」故事，源於蓬萊閣。 圖╱本報煙台傳真
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