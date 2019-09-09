「央視一姐」董卿兒擁美籍挨轟 胡錫進：愛國門檻別定太高

2019-09-09 16:19 世界日報 中國新聞組／北京9日電



中國中央電視台主持人董卿被人披露兒子在美國出生，具有美國國籍。 圖／取自央視 分享 facebook 「央視一姐」董卿經常主持愛國主義教育節目，近日卻因被爆兒子在美國出生、有美國國籍引發惡評。官媒環球時報總編輯胡錫進8日在微博發文表示，必須承認，美國和西方國家對許多老百姓仍有吸引力的。若要對「愛國」下定義，門檻別定得太高，畢竟「每一個人都有具體的個人利益」。

自由亞洲電台報導，中央電視台主持人董卿日前主持中央電視台的《開學第一課》節目，鼓勵小學生們愛國和愛護五星紅旗。節目播出後，董卿卻被網友起底她的兒子其實是在美國出生，具有美國國籍。董卿曾辯稱孩子是美國籍，為的是能讓孩子接受到更好的教育，並不影響她自己愛國。但這個話題仍在網上引起網民批評聲浪，有網友批評她的做法十分虛偽和矛盾。

香港01報導，總編輯胡錫進在微博就事件發文評論稱，他的親人中沒有人移民海外，但他能理解仍有人希望兒子獲得美國或者某個西方國家的國籍。必須承認，美國和西方國家對許多老百姓仍有吸引力的，個人的人生安排、家庭規畫如今都挺自由的，社會無需干涉。

胡錫進在文中指出，把董卿說愛國和她孩子是美國籍兩件事一對照，是挺「彆扭」的，網友的不滿是「情不自禁」的，他們的邏輯「蠻強大」的。但他不認為一個人的兒女取得美國籍，就是不愛國，或者不可以談愛國，「愛國是情感，然而每一個人都有具體的個人利益。」

文中稱，若果要對「愛國」下定義，門檻別定得太高。弘揚愛國主義無疑是正能量，但別把愛國主義與特定的政治目的聯繫起來，要盡量保持它的純粹和廣泛。「有人使勁掰扯愛國所說的國是什麼內涵，他們這樣做顯然是在搞政治。我想對他們說，搞政治，請找別的噱頭，離愛國主義遠點。」