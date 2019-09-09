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2019香港小姐出爐！黃嘉雯奪冠 王菲爆冷獲亞軍

2019-09-09 16:41世界日報 香港新聞組／香港9日電

2019香港小姐8日出爐，25歲模特兒黃嘉雯奪冠，黃嘉雯同時被選為「最具體態美佳麗」；亞軍是和天后撞名的23歲王菲，她同時贏得「最上鏡小姐」；季軍則是19歲的古佩玲。本屆共有143名佳麗參賽。

香港01報導，黃嘉雯在最初參選時已獲得不少人留意，除了外形討好之外，家底也是相當紮實，家住市值半億的1800百呎海名軒豪宅，不過她曾表示不覺得家底有任何幫助，而且自己搵錢自己使。

據報導，除了家底之外，黃嘉雯的男朋友也是相當搶眼，在參選初期被傳媒影到與外籍人士街上吃飯，Carmaney受訪時大方承認那一位是她的男朋友，並指：「其實都拍一年幾，始終都要面對大家，遲早都會知。（怕影響之後參選？）唔會，拍拖好正常，大家都係成年人。「佢為我特登香港，（怕人起佢底？）佢身家清白冇問題，佢做普通文職職員，絕對唔係富二代。」

雖然不怕被起底，但依然有人將她男朋友起了底，她的男朋友是瑞士籍的Matej，是黃嘉雯到德國探望好友時所認識，她男友更被網友喻為「翻版雷神」，又有點像球星貝克漢，可想而知絕對是一名靚仔。據知，Matej任職市場策畫，更在黃嘉雯參選前擔任軍師，教她刪除社交網站部份相片，以防被起底。為了黃嘉雯，Matej更搬到香港定居。

至於亞軍王菲，因為撞名天后讓大家印象深刻，濃眉大眼的甜美外型，加上決賽展現無比自信，最後順利拿下亞軍並贏得「最上鏡小姐」。

季軍古佩玲則是參賽以來，就受到網友支持，最後以176萬票被選為「最喜愛香港小姐」。

2019香港小姐出爐，冠亞季軍分別為黃嘉雯（中）、王菲（左）、古佩玲（右）。 香...
2019香港小姐出爐，冠亞季軍分別為黃嘉雯（中）、王菲（左）、古佩玲（右）。 香港中國通訊社
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