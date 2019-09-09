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「十一」閱兵首次彩排 北京封街、9萬人上陣

2019-09-09 15:53世界日報 中國新聞組／北京9日電

中國「十一」大閱兵，北京7日晚至8日凌晨首次彩排，受檢部隊列隊經過天安門廣場。 ...
中國「十一」大閱兵，北京7日晚至8日凌晨首次彩排，受檢部隊列隊經過天安門廣場。 圖／取自央視
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在香港動盪、貿易戰和經濟放緩等多重壓力的嚴峻形勢下，北京正在積極籌備建政70周年慶祝和大型閱兵活動。9月7日晚間至9月8日凌晨，天安門廣場舉行了首場閱兵彩排。與此同時，北京則明顯加強了安保維穩工作，天安門附近地鐵線提前結束營運，週邊道路封鎖，包括酒吧、夜總會等部分娛樂場所暫停營業。

綜合媒體報導，7日晚間進行的彩排，約有9萬人參加，內容包括慶祝大會儀式、閱兵、群眾遊行、現場保障等，煙花燃放控制系統進行實地測試。中國官方表示，此次閱兵規模大於以往，將展示一批解放軍的最新裝備，其中包括新型的戰略武器。

美國之音報導，7日傍晚，北京從市中心長安街沿路開始清場，實施交通管制，部分商家提前閉門歇業。市區二環以內大片區域封路，一些地鐵站提前關閉，公交車停止運營。午夜前，建國門立交橋一帶出現了大批重型載貨車輛以及大巴車隊，不過沒有看到坦克和裝甲車出現。

為保障閱兵活動順利進行，政府明顯強化了維穩措施，整條長安大街，從幾天前開始有便衣盯哨，公安帶警犬巡邏，頻繁程度和過往相比提升不少。而北京街頭則出現大批身穿統一紅色T恤衫的「維穩人員」。為保障大慶活動期間的空氣質量，北京周邊工廠據悉已停工停產，確保「閱兵藍」。

全國各地機場火車站加強了對進京列車航班的安檢力度，寄往北京的快遞包裹也將受到嚴格的檢查。另外，社交網站上有關閱兵彩排造成交通堵塞的敏感照片被刪除，網路上的相關批評抱怨也遭「消音」。一些在北京的異議人士則接獲警告，要求不得在此期間接受外媒採訪。公安機關已全面進入安保維穩戰時狀態。

報導指出，在北京的四川訪民甘先生表示，大批人在北京的上訪民眾已被送到馬家樓訪民收容站，有些甚至直接被關了起來。

北京公安天安門

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