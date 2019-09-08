官媒降溫豬價籲少吃豬肉 網友吐槽：牛羊肉更吃不起

2019-09-08 17:06 世界日報 中國新聞組／北京8日電



官媒以頭版文章鼓吹吃豬肉不健康。 取材自微博 分享 facebook

非洲豬瘟導致中國豬隻產量大減，引發豬價狂飆，搶救豬隻生產成為「重大政治任務」。國務院副總理胡春華在東北督導豬隻生產時，再三言明保障豬肉供應；官媒《生命時報》則宣揚吃豬肉對身體不好，企圖從需求面降低豬價高漲趨勢，不過引發網友吐槽，指不吃豬肉牛羊肉更吃不起。

新華社報導，胡春華6日在牡丹江市視察豬隻屠宰加工企業、養殖基地，實地了解當前穩定和恢復豬隻生產面臨的主要問題、養殖戶和企業的有關政策訴求，以及非洲豬瘟疫情的影響。

不過，由《人民日報》社主管、《環球時報》社主辦，每周二、五出版的《生命時報》，其官方微博刊登將於10日出版的頭版文章，大字標題「豬肉還是少吃為好」，藉專家之口呼籲百姓趁豬價飛升，改變飲食習慣。

文章中批評中國由來已久的吃豬傳統，指豬肉脂肪和膽固醇含量高，大量吃對健康不好，建議多吃牛羊肉；又指多吃豬肉容易肥胖，膽固醇令血管和心臟增加負擔，容易誘發動脈硬化。

文中也批評中華料理傳統烹豬方式，指豬肉多用燒、炒、炸等「高油高鹽」方式烹調，讓人無形吸收更多脂肪和鹽，而香腸加工過程加入的亞硝酸鹽威脅健康。

文在微博披露後，網友「火」了。有人指「何不食肉糜的現代版。」「文章無恥至極，乾脆信佛吃素好了！」「若糧食價格上漲是不是要勸吃大米有害多吃樹皮」，更有網友直批非洲豬瘟管控不力，官媒現在換個方式給豬肉降溫。