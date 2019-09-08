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中國豬價翻倍漲 民眾對非洲豬瘟終有感

2019-09-08 14:09中央社 上海8日電

中國豬肉價格在今年3月份短短一個月內漲了20%後，就此奏響「漲聲」序曲。 中新社
中國豬肉價格在今年3月份短短一個月內漲了20%後，就此奏響「漲聲」序曲。 中新社
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進入中秋週，如何穩豬價，成了中國首要民生大事。眼見豬肉價格飛天漲，不少民眾才終於意識到，原來非洲豬瘟切切實實地在中國發生，這一回神距疫情爆發之初整整過了一年多。

今年中秋節恰恰是「黑色星期五」，儘管東方社會沒有這樣的迷信，但自年初以來，豬肉價格彷彿被下了詛咒，一路失速狂飆，迄今無回頭態勢，並有望於中秋節再創新高，民眾屆時想「無肉不歡」恐成奢侈。

中國豬肉價格在今年3月份短短一個月內漲了20%後，就此奏響「漲聲」序曲。8月26日至8月30日這一週，16省（市）瘦肉型白條豬肉出廠價格總指數的週平均值為每公斤人民幣35.63元，月漲9.3%、年漲92.3%。

在上海龍柏新村市場賣豬肉的郭姓業者說，目前豬肉批發價相較去年同期漲了一倍多，以五花肉來說，半公斤25、26元，但他不敢把成本全轉嫁消費者，「漲一倍，還有人買嗎？」於是忍痛部分吸收，有時還虧錢賣。

豬肉貴是一回事，買不買得到則又是另一回事。郭姓業者指出，上海是大城市，民眾買不到豬肉肯定會鬧上新聞，因而供給暫無問題；但在老家安徽工作的兒子前幾天打電話告訴他，當地已經買不到豬肉了。

由於漲勢仍在持續，面對增加的中秋需求，豬肉市價不出意料將再次上攀，為此，中國官方祭出手段，多地區開始下發「買豬肉錢」、「優惠限購」等，總計臨時補貼金額已達人民幣24億元（新台幣約107億元）。

中國豬價之所以「回不去」，歸咎於2018年8月在中國爆發的非洲豬瘟，大量豬隻死亡、遭撲殺。中國農業農村部副部長于康震今年7月4日表示，截至當月3日，中國撲殺豬隻116萬餘頭，但相關疫情至今仍持續傳出。

自疫情爆發後的一年多來，中國民眾對非洲豬瘟的態度開始有了明顯轉變。回顧最初，由於中國官方對消息「有限度」、「選擇性」披露，以致民眾未能充分接受資訊，對非洲豬瘟幾乎沒有任何感覺。

在上海一家廣告公司上班的小米說，2018年底到台灣玩時，搭乘的東方航空在機上完全沒有針對非洲豬瘟疫情做出廣播，直到她下飛機看到桃園機場人員拿著告示牌宣導，才驚覺自己來自「非洲豬瘟疫區」。

當時有多名中國遊客因攜帶肉品入境台灣遭重罰的消息傳出後，掀起中國網友激辯，有人認為中國豬肉在台灣被上升到「生化攻擊」武器程度，近乎一種「政治汙衊」，但在中國豬價大漲後，類似言論漸漸消散。

現在一聊起豬價，很多中國民眾已會聯想到非洲豬瘟，但即使有此體悟，也只能眼巴巴看著豬肉價格持續漲。湖南楊姓養豬戶表示，養豬風險太高，身邊很多同業都暫時休息或轉行，估計豬價至少會漲到2020年。

在咬緊牙關應對中秋後，下一波豬價的「壓力測試」則是4個月後的農曆春節。為此，中國生態環境部日前首度表態，各地政府不得以改善生態環境為由，違法壓縮豬隻產能。此舉對照先前政策，乃360度大轉彎。

同時，中國官方也開始大量進口豬肉。據中國海關最新數據，7月豬肉進口數量為18.2萬噸，較6月成長13.56%，較2018年同期成長106.69%，進口量較去年同期多出9.4萬噸豬肉。

而除了原有的進口國包括德國、西班牙、加拿大、巴西、美國、丹麥外，阿根廷首批出口中國的豬肉8月23日啟運、總計300噸，將在10月抵達上海。然而，中國想以進口豬肉平衡內需，恐力猶未逮。

根據統計，2018年全球豬肉產量約為1億1295.8萬噸，中國以5400萬噸位居第一，約占全球產量一半。而2018年歐盟、美國、加拿大3大主要豬肉出口國才一共出口了810逾萬噸豬肉。於是，中國豬肉缺口，該怎麼補？

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